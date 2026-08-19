На війні загинув актор Ігор Постолов: що про нього відомо (фото)

На війні загинув 40-річний український актор та провідний артист Центру сучасного мистецтва "ДАХ" Ігор Постолов.

Про смерть воїна 19 серпня повідомила у Facebook арт-менеджерка гуртів "ДахаБраха" та Dakh Daughters Ірина Горбань.

Загинув Ігор Постолов

Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок. Наразі інші обставини загибелі артиста не розкрито.

"Ігорьок Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але памʼятати я його завжди буду таким — молодим і красивим", — написала Горбань.

Ігор Постолов Фото: Facebook

Що відомо про Ігоря Постолова

Актор народився в місті Світлодарську на Донеччині. У десятому класі кинув школу заради театрального коледжу в Дніпрі. З коледжу за рік Ігоря вигнали, бо займався не тим, що передбачено, прогулював, пишуть його колеги.

Свого часу чоловік працював трунарем. Закінчив Національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (2003–2007). Найбільше любив свого персонажа Жевакіна з "Одруження" за Гоголем.

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Постолом був одним з провідних акторів театру "ДАХ" і грав у виставах "Макбет", "Король Лір" і "Річард ІІІ".

Зокрема, артист мав досвід зйомок у кіно та на телебаченні, зокрема грав у фільмах та серіалах "Неприкаяні", "Порох і дріб", "25-а година" та "Наша лікарка".

Під час повномасштабного вторгнення Ігор Постолов долучився до лав Сил оборони України та відправився на фронт захищати свою рідну Донеччину, де віддав життя за свободу країни.

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