На фронті загинув Анатолій Ткач: він був учасником популярного гурту (фото)

На фронті загинув український музикант, барабанник столичного рок-н-рол гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач.

Про це 18 серпня повідомила сестра воїна Валентина Ткач у Facebook.

Анатолій Ткач загинув на війні

"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг — загинув", — написала жінка.

Точні обставини й місце загибелі військового наразі не розголошуються. Про час і місце прощання сестра надасть інформацію пізніше.

Лідер гурту "Руки'в Брюки" Олександр Ремез в Instagram зазначив, що Анатолій був принциповим та відповідальним товаришем: "Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу, і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення".

Анатолій Ткач Фото: Facebook

Що відомо про Анатолія Ткача

Воїн та музикант здобував освіту в Київському політехнічному інституті.

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Анатолій відомий як барабанник столичного гурту "Руки'в Брюки" (РвБ), що грає в стилі американської музики 1940-60-х років. До колективу Ткач долучився невдовзі після його заснування Олександром Ремезом у 2007 році. А до цього Анатолій грав у складі гурту Los Fartos.

У липні 2024 року музикант вступив до лав Збройних Сил України та проходив службу в складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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