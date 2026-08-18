На фронте погиб Анатолий Ткач: он был участником популярной группы (фото)

На фронте погиб украинский музыкант, барабанщик столичной рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач.

Об этом 18 августа сообщила сестра воина Валентина Ткач в Facebook.

Анатолий Ткач погиб на войне

"Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела писать об этом. Мой мир словно исчез. Анатолий, мой брат, мой лучший друг — погиб", — написала женщина.

Точные обстоятельства и место гибели военнослужащего пока не разглашаются. О времени и месте прощания сестра сообщит позже.

Лидер группы "Руки'в Брюки" Александр Ремез в Instagram отметил, что Анатолий был принципиальным и ответственным товарищем: "Еще не осознаю, что больше не увижу тебя, нигде не встречу и не получу ответа на сообщение".

Анатолий Ткач Фото: Facebook

Что известно об АнатолииТкаче

Воин и музыкант получил образование в Киевском политехническом институте.

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Анатолий известен как барабанщик столичной группы "Руки'в Брюки" (РвБ), исполняющей музыку в стиле американской музыки 1940–60-х годов. К коллективу Ткач присоединился вскоре после его основания Александром Ремезом в 2007 году. А до этого Анатолий играл в составе группы Los Fartos.

В июле 2024 года музыкант поступил на службу в Вооружённые Силы Украины и служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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