Євген Бушмакін загинув на фронті: "Ніби вирвали серце" (фото)

Український актор і режисер Євген Бушмакін загинув у віці 45 років, виконуючи службу в лавах штурмової бригади.

Про втрату повідомила його подруга та колега, режисерка Тоня Ноябрьова. За її словами, на фронт чоловік потрапив після того, як його затримали працівники ТЦК просто на вулиці. Що відомо про трагедію, – читайте у матеріалі Фокусу.

Режисерка Тоня Ноябрьова першою розповіла про смерть Бушмакіна у своєму Instagram вранці у понеділок. Публікація була короткою – без деталей про обставини загибелі чи місце, де це сталося.

Український актор і режисер Євген Бушмакін загинув на фронті Фото: Instagram

"Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце", – написала Тоня, не приховуючи власного потрясіння.

"Майже викрали ТЦК"

За словами Ноябрьової, до армії Бушмакін потрапив не за власним бажанням у звичному розумінні – його зупинили на вулиці представники ТЦК і затримали. Згодом чоловік був направлений до штурмової бригади, де і проходив службу до останнього дня.

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Євгена Бушмакіна забрали з вулиці ТЦК Фото: Instagram

"Його майже викрали ТЦК. Просто на вулиці, біля дому. Відібрали зв'язок і відразу відправили в штурмову бригаду", – пише Ноябрьова.

Режисерка наголосила, що військова справа не була покликанням актора. "Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом", – зазначила вона.

Кар'єра в кіно та освіта

Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року в Полтаві. У 2005 році здобув освіту на режисерському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв.

У кіно він зіграв ролі у стрічках "День незалежності", "Все буде добре" та "Герой мого часу". Робота в останньому проєкті принесла йому номінацію на премію "Золота Дзиґа" у категорії "Кращий актор".

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