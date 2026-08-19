На войне погиб актер Игорь Постолов: что о нем известно (фото)

На войне погиб 40-летний украинский актёр и ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов.

О смерти воина 19 августа сообщила в Facebook арт-менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.

Погиб Игорь Постолов

Постолов погиб, защищая Донецкое направление. На данный момент другие обстоятельства гибели артиста не раскрыты.

"Игорь Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но я всегда буду помнить его таким — молодым и красивым", — написала Горбань.

Игорь Постолов Фото: Facebook

Что известно об Игоре Постолове

Актёр родился в городе Светлодарске в Донецкой области. В десятом классе он бросил школу, чтобы поступить в театральный колледж в Днепре. Через год Игоря исключили из колледжа, поскольку он занимался не тем, чем положено, и прогуливал занятия, как пишут его коллеги.

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В своё время мужчина работал гробовщиком. Окончил Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (2003–2007). Больше всего он любил своего персонажа Жевакина из спектакля "Свадьба" по Гоголю.

Постолов был одним из ведущих актёров театра "ДАХ" и играл в спектаклях "Макбет", "Король Лир" и "Ричард III".

В частности, у артиста был опыт съемок в кино и на телевидении: он снимался в фильмах и сериалах "Неприкаянные", "Порох и дробь", "25-й час" и "Наша врач".

Во время полномасштабного вторжения Игорь Постолов вступил в ряды Сил обороны Украины и отправился на фронт защищать свою родную Донецкую область, где отдал жизнь за свободу страны.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На фронте погиб украинский музыкант, барабанщик столичной рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач.

Украинский актёр и режиссёр Евгений Бушмакин погиб в возрасте 45 лет, неся службу в рядах штурмовой бригады.

Также на фронте погиб оперный певец, актёр, заслуженный артист Украины и ведущий артист Национальной капеллы Украины "ДУМКА" Игорь Воронка.