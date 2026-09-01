Приєднався до війська у 18 років: на фронті загинув військовий Даниїл "Серфер" Смирнов

На фронті 28 серпня загинув штурмовик Даниїл Смирнов з позивним "Серфер". Він повернувся до України з-за кордону, аби воювати проти росіян. За кілька тижнів він мав стати батьком.

Трагічну звістку повідомила дружина Даниїла – військовослужбовиця Єва "Юнга" Смирнова. "Мій Даня "Серфер" на щиті. Через декілька тижнів має народитися його продовження, наш син, маленький Смирнов. Після цього я помщуся", – написала Єва.

Про смерть чоловіка повідомила його дружина Єва, операторка FPV-дронів

Раніше Даниїл Смирнов командував штурмовою групою 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Чоловік брав участь у боях на Донеччині, зокрема на Авдіївському напрямку. Під час одного з них зазнав поранення та проходив реабілітацію.

Після відновлення Смирнов продовжив нести службу в Міжнародному легіоні Головного управління розвідки.

Церемонія прощання із Даниїлом відбудеться 3 вересня у Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі (вулиця Трьохсвятительська, 8). Поховають захисника на Лісовому кладовищі.

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Даниїл "Серфер" Смирнов — що відомо

Сам Даниїл Смирнов розповідав, що коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, йому було лише 16. Тоді багато чоловіків із його родини пішли в територіальну оборону, а він допомагав військовим на блокпосту. І вже тоді хотів потрапити до війська.

Смирнов вступив до війська у 18 років

"Якщо відкрити мої емейли, я написав майже всім бригадам, щоб вони мене взяли хоч кудись у 17 років… І я тупо рвався у всі бригади, мені було байдуже. Я кажу: "Давайте я буду вам ходити патрони подавати — неофіційно, ви мені просто дайте їжу, форму, і я піду воювати". Звісно, всі відмовилися на той період", — розповідав військовий.

Потім батьки відправили його на навчання до Литви, але хлопець повернувся до України.

"Вже після цього мій дядько отримав дуже важке поранення у Бахмуті, і тоді я вирішив, що мені треба терміново повертатися з Литви і допомагати дядькові наближувати нашу перемогу. Бо ніхто цього за нас не зробить", – казав Даниїл.

Свій позивний Даниїл теж обрав невипадково – він професійно займався серфінгом, а також брав участь у змаганнях.

Дружина Даниїла – операторка FPV-дронів бойового підрозділу бригади "Рубіж" Єва з позивним "Юнга". Дівчина теж пішла на фронт, коли їй виповнилося 18.

Із дружиною "Серфер" познайомився на війні

"Повноліття я відмітила у Відні, взяла квиток до Києва, і вже звідти майже через тиждень-два підписала контракт – як тільки з'явилася змога. Але насправді рішення було ухвалене давно, я хотіла ще з самого початку, розуміла, що це те, з чим я впораюся", – розповідала Єва в інтерв'ю.

Вона згадувала, що не хотіла чекати, допоки війні "прийде до неї додому".

"З самого початку я розуміла: коли мені виповниться 18 років, не залишуся осторонь того, що відбувається. Я б не хотіла чекати, коли б ця війна прийшла до мене додому. Тож це був мій свідомий вибір. Знала, куди йду і навіщо. Вирішила служити у бригаді "Рубіж", тому що довіряла людям, які там були. Достатньо чула про їхню роботу та професіоналізм", — згадувала дівчина.

Єва з Даниїлом познайомилися на війні. Вже за кілька тижнів у родині має народитися син.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на фронті загинув український музикант, барабанник столичного рок-н-рол гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач.

Минулого року на війні із росіянами загинув відомий художник Давид Чичкан. Як повідомили його побратими, він отримав поранення, відбиваючи штурм ЗС РФ на Запорізькому напрямку.