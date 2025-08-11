На фронті загинув відомий український художник Давид Чичкан (фото)

Художник та військовий отримав поранення не сумісні з життям, відбиваючи штурм російської піхоти. Давид Чичкан походить із відомої української родини: його батько — Ілля Чичкан, представник Нової хвилі в українському мистецтві, дід — український художник-нонконформіст, учасник легендарної "Виставки 13-ти".

Related video

На війні із росіянами загинув художник Давид Чичкан. Як повідомили його побратими він отримав поранення відбиваючи штурм ЗС РФ на Запорізькому напрямку 8 серпня. Наступного ранку його серце зупинилося.

Давид Чичкан – походить із відомої родини художників: його батько - Ілля Чичкан, представник Нової хвилі в українському мистецтві, дід — український художник-нонконформіст, учасник легендарної "Виставки 13-ти".

"Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості", - розповіли побратими загиблого героя.

Давиду Чичкану було 39 років.

Хто такий Давид Чичкан

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової у 1986 році. Не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників; а себе називав "рисувальником".

Твори Давида Чичкана Фото: Соцмережі

Серед його основних медіа — графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст.

Чичкан був анархо-синдикалістом. Він говорив про себе так: "Анархістські переконання — це мій ескапізм, дивовижний світ і подушка в екзистенційну яму, щоб падати м'якше."

Виступав за децентралізацію та солідарність.

"Нинішня війна — продовження тієї війни держав за перерозподіл власності, що не закінчилася у 1918 році Версальським миром і триває на території сучасної України", — цитує його мистецтвознавця Яна Качковська.

Через свої політичні роботи та погляди виставки Чичкана піддавалися цензурі. Так, в 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

У 2024 році його виставка "Зі стрічками і прапорами" навіть не була відкрита, її скасували в Одеському національному художньому музеї.

"Зі стрічками і прапорами" мала представляти портрети військових, зображені у стилістиці політичного плакату кінця ХІХ – першої половини XX століть.

У своєму коментарі художник зазначив, що "прагнув підкреслити відмінність армії вільних людей з різноманітними поглядами від знеособленої маси окупантів".

Твори Давида Чичкана Фото: Соцмережі

Давид Чичкан походить з відомої мистецької родини. Його прадід, Леонід Чичкан, з 1971 року був професором Київського художнього інституту, здебільшого малював краєвиди Карпат. Всі його нащадки також стали художниками.

Сестра Давида - Олександа Чичкан також стала відомою художницею, яка творить у стилі "реалістичний колаж".

Нагадаємо, у липні загинув 27-річний український військовослужбовець Родіон Пустовий, що до війни був спортсменом. Він служив у лавах тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки Міноборони України.

Також 3 липня у мережі повідомили, що на війні загинув співтворець Самооборони Майдану Роман Орищенко.