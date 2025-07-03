"Не вилазив із посадок": на війні загинув співтворець Самооборони Майдану Роман Орищенко (фото)

Військовослужбовець Роман Орищенко загинув 2 липня від удару російської керованої авіабомби. 47-річний боєць був одним із лідерів національної скаутської організації "Пласт" та співтворцем Самооборони Майдану.

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В "Пласті" повідомили, що Роман Орищенко добровільно долучився до ЗСУ ще у 2020 році. Він зазнавав поранень під час боїв на Донецькому напрямку, втім після реабілітації знову повертався на передову.

У військовослужбовця залишилися дружина та двоє дітей. Його син Андрій і донька Дарина є активними пластунами. Андрій, як і батько, захищає Україну.

В організації розповіли, що Роман здобув військову освіту та став офіцером у 2016 році. З початку повномасштабного вторгнення РФ до України Роман Орищенко обороняв Київську область, потім як капітан 2-ї мотопіхотної роти 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" брав участь у боях за Кодему, Бахмут і Вугледар на Донеччині.

Доброволець, ветеран, майор у відставці Юрій Юзич, який раніше очолював "Пласт", розповів, що Роман Орищенко, який в організації мав псевдонім "Орлик", готувався до повномасштабної війни. В лютому 2022 року він був на посаді командира взводу 72-ї бригади та водночас — членом національного керівництва "Пласту".

"Пішов на контракт у ЗСУ, хоч міг цього не робити. Не хотів бути "піджаком", хотів пройти справжній бойовий вишкіл. А паралельно розвивав себе і оточення в тих сферах, які вважав критично важливими", — розповів Юзич.

Пластунський досвід Роман використовував і на посаді командира в армії. Юрій розповів, що Роману пропонували перейти на спокійніший режим, але відмовлявся.

"Роман не вилазив із посадок під Вугледаром. Якось після поранення запитав його, коли медалі вже сипались більш менш стандартно — чи йому вже щось дісталось. Жартував, що немає нічого і не думає про це. Думає про хлопців", — пригадав ветеран.

Роман Орищенко воював за Кодему, Бахмут і Вугледар Фото: Facebook / Роман Орищенко

Біографія Романа Орищенка

Роман народився 28 січня 1978 року в місті Тальне Черкаської області.

В 1997 році він став одним із засновників "Пласту" на Черкащині. В різний час був писарем, референтом старших пластунів, референтом юнацтва, виховав чотири гуртки юнаків "Пласту" у Черкасах.

У 2002 році Роман Орищенко здобув освіту викладача історії в Черкаському національному університеті, вивчав німецьку, білоруську та болгарську мови. Він мав ІІ спортивний розряд зі спортивного туризму та ІІ розряд зі спортивного багатоборства.

Ще студентом Роман готував юнаків і дівчат до участі в обласних і Всеукраїнських змаганнях з пішохідного туризму у Черкаській міській станції юних туристів, а після університету працював вчителем історії та охорони життєдіяльності.

Роман був організатором комендантом та інструктором багатьох таборів, вишколів, заходів, став одним з ініціаторів та організаторів кінного пластування.

У 2003-2006 роках він став регіональним представником "Пласту" в Черкаській області.

Роман Орищенко працював вихователем у вишкільних таборах "Пласту" Фото: Facebook / Юрій Юзич

Роман брав активну участь у Помаранчевій революції 2004 року.

"Його знали всі, але в новинах про нього звичайно не писали. У 2004-му саме він був координатором студентів та активістів, які приїздили на Майдан із Черкас в рамках одного із молодіжних рухів опору диктатурі", — розповів Юрій Юзич.

Після цього Роман Орищенко пішов на державну службу: у 2006-2007 роках він працював у Головному управлінні з питань внутрішньої політики Черкаської обласної державної адміністрації.

Взимку 2013-2014 років Орищенко став одним із ключових творців Самооборони Майдану та входив у штаб її керівництва. Він відповідав зокрема за розгортання і підтримку мереж спротиву в областях.

"А у 2013-му саме він привіз своєю машиною першу звукову апаратуру на Євромайдан, що лише починався. Жартував, що є першим Автомайданівцем, бо "вигріб" за цю доставку", — розповів Юрій Юзич.

Після початку антитерористичної операції майбутній офіцер допомагав формувати добровольчі батальйони та забезпечувати їх допомогою волонтерів, а у 2020 році сам доєднався до лав ЗСУ.

Роман Орищенко виховував юнацтво у кінно-спортивних таборах Фото: Facebook / Юрій Юзич

Нагадаємо, у Києві 3 липня попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув у ніч на 29 червня, коли відбивав масовану ворожу атаку у складі сил протиповітряної оборони.

Під час російського удару балістичними ракетами по селу Гуляйполе в Дніпропетровській області 1 липня загинув командир 110-ї бригади ЗСУ Сергій Захаревич. Головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов 3 липня розповів також про загибель його заступника Дмитра Романюка.