"Не вылезал из посадок": на войне погиб сотворец Самообороны Майдана Роман Орищенко (фото)

Военнослужащий Роман Орищенко погиб 2 июля от удара российской управляемой авиабомбы. 47-летний боец был одним из лидеров национальной скаутской организации "Пласт" и сотворцом Самообороны Майдана.

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В "Пласте" сообщили, что Роман Орищенко добровольно присоединился к ВСУ еще в 2020 году. Он получал ранения во время боев на Донецком направлении, впрочем после реабилитации снова возвращался на передовую.

У военнослужащего остались жена и двое детей. Его сын Андрей и дочь Дарья являются активными пластунами. Андрей, как и отец, защищает Украину.

В организации рассказали, что Роман получил военное образование и стал офицером в 2016 году. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Роман Орищенко оборонял Киевскую область, затем как капитан 2-й мотопехотной роты 72-й отдельной механизированной бригады "Черных запорожцев" участвовал в боях за Кодему, Бахмут и Угледар в Донецкой области.

Доброволец, ветеран, майор в отставке Юрий Юзич, который ранее возглавлял "Пласт", рассказал, что Роман Орищенко, который в организации имел псевдоним "Орлик", готовился к полномасштабной войне. В феврале 2022 года он был в должности командира взвода 72-й бригады и одновременно — членом национального руководства "Пласта".

"Пошел на контракт в ВСУ, хотя мог этого не делать. Не хотел быть "пиджаком", хотел пройти настоящую боевую подготовку. А параллельно развивал себя и окружение в тех сферах, которые считал критически важными", — рассказал Юзич.

Пластунский опыт Роман использовал и на должности командира в армии. Юрий рассказал, что Роману предлагали перейти на более спокойный режим, но отказывался.

"Роман не вылезал из посадок под Угледаром. Как-то после ранения спросил его, когда медали уже сыпались более или менее стандартно — ему уже что-то досталось. Шутил, что нет ничего и не думает об этом. Думает о ребятах", — вспомнил ветеран.

Роман Орищенко воевал за Кодему, Бахмут и Угледар Фото: Facebook / Роман Орищенко

Биография Романа Орищенко

Роман родился 28 января 1978 года в городе Тальное Черкасской области.

В 1997 году он стал одним из основателей "Пласта" в Черкасской области. В разное время был писарем, референтом старших пластунов, референтом юношества, воспитал четыре кружка юношей "Пласта" в Черкассах.

В 2002 году Роман Орищенко получил образование преподавателя истории в Черкасском национальном университете, изучал немецкий, белорусский и болгарский языки. Он имел II спортивный разряд по спортивному туризму и II разряд по спортивному многоборью.

Еще студентом Роман готовил юношей и девушек к участию в областных и Всеукраинских соревнованиях по пешеходному туризму в Черкасской городской станции юных туристов, а после университета работал учителем истории и охраны жизнедеятельности.

Роман был организатором комендантом и инструктором многих лагерей, тренировок, мероприятий, стал одним из инициаторов и организаторов конного плавания.

В 2003-2006 годах он стал региональным представителем "Пласта" в Черкасской области.

Роман Орищенко работал воспитателем в тренировочных лагерях "Пласта" Фото: Facebook / Юрий Юзич

Роман принимал активное участие в Оранжевой революции 2004 года.

"Его знали все, но в новостях о нем обычно не писали. В 2004-м именно он был координатором студентов и активистов, которые приезжали на Майдан из Черкасс в рамках одного из молодежных движений сопротивления диктатуре", — рассказал Юрий Юзич.

После этого Роман Орищенко пошел на государственную службу: в 2006-2007 годах он работал в Главном управлении по вопросам внутренней политики Черкасской областной государственной администрации.

Зимой 2013-2014 годов Орищенко стал одним из ключевых создателей Самообороны Майдана и входил в штаб ее руководства. Он отвечал в частности за развертывание и поддержку сетей сопротивления в областях.

"А в 2013-м именно он привез своей машиной первую звуковую аппаратуру на Евромайдан, который только начинался. Шутил, что является первым Автомайдановцем, потому что "выгреб" за эту доставку", — рассказал Юрий Юзич.

После начала антитеррористической операции будущий офицер помогал формировать добровольческие батальоны и обеспечивать их помощью волонтеров, а в 2020 году сам присоединился в ряды ВСУ.

Роман Орищенко воспитывал юношество в конно-спортивных лагерях Фото: Facebook / Юрий Юзич

Напомним, в Киеве 3 июля попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко, который погиб в ночь на 29 июня, когда отражал массированную вражескую атаку в составе сил противовоздушной обороны.

Во время российского удара баллистическими ракетами по селу Гуляйполе в Днепропетровской области 1 июля погиб командир 110-й бригады ВСУ Сергей Захаревич. Главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов 3 июля рассказал также о гибели его заместителя Дмитрия Романюка.