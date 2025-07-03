Прошел Авдеевку: на войне погиб заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк (фото)

Во время ракетного удара россиян по Гуляйполю в Днепропетровской области погиб Дмитрий Романюк — заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. В 2022-2023 годах он участвовал в обороне Авдеевки в Донецкой области.

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Главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов сообщил в Facebook, что познакомился Дмитрием Романюком в Авдеевке в 2022 году. К тому времени 31-летний Дмитрий уже был в звании майора.

Военнослужащий рассказал, что Дмитрий Романюк во многом помог лично ему, и успел немало сделать для 110-й бригады.

"Очень талантливый логист. В 2022-2023 годах они совершали сногсшибательные вещи, которые помогали 110-й бригаде так долго держаться в Авдеевке. Несмотря на молодость, собратья уважительно называли его — Викторович", — вспомнил Фирсов.

Исполняющий обязанности городского головы Корсуня-Шевченковского Виталий Мацюк рассказал, что Дмитрий Романюк много делал для родного города, поддерживал инициативы и оказывал помощь, и его уважали все, кому приходилось с ним служить или работать.

Офицер Дмитрий Романюк с и. о. главы Корсуня-Шевченковского Виталием Мацюком Фото: Facebook / Виталий Мацюк

"Он был Человеком с большой буквы. Мужественным, спокойным, несокрушимым. Его характер — пример настоящего защитника: решительный в действии, надежный в самую тяжелую минуту, стойкий, когда другие теряли силу", — отметил чиновник.

Что известно об обстреле Гуляйполя

От ракетного удара россиян 1 июля также погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич. У полковника остались жена и трое детей. Побратимы погибшего командира 110 ОМБр рассказали, что он был сильным лидером, решительным командиром и лично участвовал в выполнении боевых задач рядом со своими бойцами.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 июля рассказал, что во время ракетного обстрела села Гуляйполе в Днепропетровской области кроме командира 110-й бригады ВСУ погибли другие военные, а также были потери среди гражданских. Ранения получили более 30 человек. Силы обороны Юга сообщали о пусках по Гуляйполю двух баллистических ракет, предположительно, типа "Искандер-М".