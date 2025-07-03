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Военный Фокус Российско-украинская война

Прошел Авдеевку: на войне погиб заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк (фото)

Заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк погиб во время ракетного удара по Гуляйполю
Во время вражеского ракетного удара по Гуляйполю погиб заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк | Фото: Facebook / Егор Фирсов

Во время ракетного удара россиян по Гуляйполю в Днепропетровской области погиб Дмитрий Романюк — заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. В 2022-2023 годах он участвовал в обороне Авдеевки в Донецкой области.

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Главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов сообщил в Facebook, что познакомился Дмитрием Романюком в Авдеевке в 2022 году. К тому времени 31-летний Дмитрий уже был в звании майора.

Военнослужащий рассказал, что Дмитрий Романюк во многом помог лично ему, и успел немало сделать для 110-й бригады.

"Очень талантливый логист. В 2022-2023 годах они совершали сногсшибательные вещи, которые помогали 110-й бригаде так долго держаться в Авдеевке. Несмотря на молодость, собратья уважительно называли его — Викторович", — вспомнил Фирсов.

Исполняющий обязанности городского головы Корсуня-Шевченковского Виталий Мацюк рассказал, что Дмитрий Романюк много делал для родного города, поддерживал инициативы и оказывал помощь, и его уважали все, кому приходилось с ним служить или работать.

Дмитрий Романюк помогал общине родного города Корсуня-Шевченковского
Офицер Дмитрий Романюк с и. о. главы Корсуня-Шевченковского Виталием Мацюком
Фото: Facebook / Виталий Мацюк

"Он был Человеком с большой буквы. Мужественным, спокойным, несокрушимым. Его характер — пример настоящего защитника: решительный в действии, надежный в самую тяжелую минуту, стойкий, когда другие теряли силу", — отметил чиновник.

Что известно об обстреле Гуляйполя

От ракетного удара россиян 1 июля также погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич. У полковника остались жена и трое детей. Побратимы погибшего командира 110 ОМБр рассказали, что он был сильным лидером, решительным командиром и лично участвовал в выполнении боевых задач рядом со своими бойцами.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 июля рассказал, что во время ракетного обстрела села Гуляйполе в Днепропетровской области кроме командира 110-й бригады ВСУ погибли другие военные, а также были потери среди гражданских. Ранения получили более 30 человек. Силы обороны Юга сообщали о пусках по Гуляйполю двух баллистических ракет, предположительно, типа "Искандер-М".