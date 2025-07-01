Гибель командира 110-й бригады ВСУ Сергея Захаревича: Зеленский рассказал детали (видео)

Удар ВС РФ баллистическими ракетами по селу Гуляйполе Днепропетровской области унес жизнь командира 110-й ОМБр Сергея Захаревича и других военных.

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Спасатели 1 июля весь день разбирали завалы зданий после удара по Гуляйполю. Вследствие удара есть потери среди военных и гражданских, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич и другие ребята", — сообщил Зеленский.

О гибели Захаревича публично стало известно вечером 1 июля. В Сухопутных войсках ВСУ и 110-й бригаде не подтверждали гибели комбрига.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара, жду доклада. Всем, кто был ранен, а это был ракетный удар, оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены", — уточнил глава государства.

Зеленский обещает обязательно ответить россиянам на ракетный удар по Гуляйполю. Силы обороны Юга сообщали о пусках двух баллистических ракет, предположительно, типа "Искандер-М".

Напомним, армия РФ стала чаще атаковать Киев: в июне столица трижды была главной целью массированных атак оккупантов.

Фокус также писал о жертвах российской атаки баллистическими ракетами по Днепру и Самару 24 июня. В тот день погибли 22 человека.