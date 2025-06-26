Удары ракетами по Днепру 24 июня: число погибших от атаки ВС РФ возросло до 20 (фото)

В Днепре увеличилось число погибших от удара армии России баллистическими ракетами 24 июня. Различные ранения получили более 300 человек.

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Суммарно известно о 20 жертвах, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. Сейчас их 20, с погибшими в городе Самар — 22", — отметил он.

Ранения получили 304 человека, в больницах пребывают 112 человек, среди них — семеро детей.

Директор КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова" Александр Толубаев сообщил, что двое пациентов из 12 поступивших в больницу, были в критически тяжелом состоянии — они получили несовместимые с жизнью ранения.

Обстрелы Днепропетровской области

С вечера 25 июня ВС РФ не прекращали атаки по Никопольскому району Днепропетровской области: огонь вели из тяжелой артиллерии, а также запускались FPV-дроны. К счастью, обошлось без пострадавших.

Армия РФ интенсивно обстреливала Никопольский район

"Досталось райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Огнем охватило кафе. Повреждены инфраструктура, предприятие, три частных дома, две хозяйственные постройки, авто", — рассказал Лысак.

Напомним, российская ракета 24 июня упала в Днепре рядом с поездом, который следовал в Одессу. Многие пассажиры получили ранения из-за взрыва.

Фокус также писал, как кот по кличке Бася спас хозяйку в день обстрела Днепра. Питомец сильно мяукал и показывал, что хотел есть и хозяйке пришлось выйти за кормом.