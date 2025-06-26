Удари ракетами по Дніпру 24 червня: кількість загиблих від атаки ЗС РФ зросла до 20 (фото)

У Дніпрі збільшилася кількість загиблих від удару армії Росії балістичними ракетами 24 червня. Різні поранення отримали понад 300 осіб.

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Сумарно відомо про 20 жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. Зараз їх 20, із загиблими в місті Самар — 22", — зазначив він.

Поранення дістали 304 людини, у лікарнях перебувають 112 осіб, серед них — семеро дітей.

Директор КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова" Олександр Толубаєв повідомив, що двоє пацієнтів із 12-ти, які надійшли в лікарню, були в критично важкому стані — вони дістали несумісні з життям поранення.

Обстріли Дніпропетровської області

З вечора 25 червня ЗС РФ не припиняли атаки по Нікопольському району Дніпропетровської області: вогонь вели з важкої артилерії, а також запускалися FPV-дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Армія РФ інтенсивно обстрілювала Нікопольський район

"Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, три приватні будинки, дві господарські будівлі, авто", — розповів Лисак.

Нагадаємо, російська ракета 24 червня впала в Дніпрі поруч із поїздом, який прямував до Одеси. Багато пасажирів дістали поранення через вибух.

Фокус також писав, як кіт на прізвисько Бася врятував господиню в день обстрілу Дніпра. Вихованець сильно нявкав і показував, що хотів їсти і господині довелося вийти за кормом.