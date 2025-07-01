Командир 110-ї бригади ЗСУ Сергія Захаревич загинув: Зеленський розповів деталі (відео)

Удар ЗС РФ балістичними ракетами по селу Гуляйполе Дніпропетровської області забрав життя командира 110-ї ОМБр Сергія Захаревича та інших військових.

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Рятувальники 1 липня весь день розбирали завали будівель після удару по Гуляйполю. Унаслідок удару є втрати серед військових і цивільних, розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич та інші хлопці", — повідомив Зеленський.

Про загибель Захаревича публічно стало відомо ввечері 1 липня. У Сухопутних військах ЗСУ і 110-й бригаді не підтверджували загибелі комбрига.

"Мої співчуття всім рідним і близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару, чекаю доповіді. Усім, хто був поранений, а це був ракетний удар, надають необхідну допомогу. Понад 30 осіб було поранено", — уточнив глава держави.

Зеленський обіцяє обов'язково відповісти росіянам на ракетний удар по Гуляйполю. Сили оборони Півдня повідомляли про пуски двох балістичних ракет, імовірно, типу "Іскандер-М".

Нагадаємо, армія РФ стала частіше атакувати Київ: у червні столиця тричі була головною метою масованих атак окупантів.

Фокус також писав про жертви російської атаки балістичними ракетами по Дніпру і Самару 24 червня. Того дня загинули 22 людини.