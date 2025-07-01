На війні загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич

Обставини загибелі полковника Сергія Захаревича невідомі. У нього залишилися троє дітей та дружина.

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На війні з Росією загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич, повідомив генерал Сергій Собко.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич…Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше — це agressiveness та initiagtive. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями", — йдеться у повідомленні.

У 110 бригаді в коментарі hromadske загибель свого командира не підтвердили, але й не спростували. Офіційних повідомлень від Сухопутних військ та бригади на момент публікації не було.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня під час відбиття масованої російської ракетно-дронової атаки на українські міста загинув льотчик 1-го класу і пілот F-16 підполковник Максим Устименко 1993 року народження.

Фокус також писав, що на війні загинув колишній звукорежисер "Суспільного" Дмитро Горнов. Український захисник потрапив під удар російської керованої авіабомби під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Про трагедію повідомила його дружина Вікторія.