Залишилися вагітна дружина і донька: на війні загинув колишній звукорежисер "Суспільного" (фото)

Колишній звукорежисер "Суспільне Чернігів" Дмитро Горнов загинув під час виконання бойового завдання 21 червня. 28 червня йому мав виповнитися 31 рік.

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Український захисник потрапив під удар російської керованої авіабомби під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Про трагедію повідомила його дружина Вікторія, пише "Суспільне Чернігів".

Дмитро Горнов Фото: Суспільне Чернігів

Дмитро народився в місті Дніпрорудне Запорізької області. Закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Викладач біології". У студентські роки брав активну участь у громадському житті ВНЗ та міста. Був фронтменом рок-гурту "Вирій", сам писав пісні.

Дмитро Горнов на музичному заході Фото: Суспільне Чернігів

У 2018 році Дмитро переїхав до Чернігова, де приєднався до "Суспільного". Крім роботи звукорежисером він робив передачу "Грати чи не грати?" на "Українському Радіо Чернігів" і працював над фільмом "Битва за Чернігів".

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Чоловік був мобілізований у квітні 2024 року, проходив базову військову підготовку у Великій Британії. З червня 2024 року він був у школі індивідуальної підготовки військової частини. У листопаді був переведений на посаду стрільця-санітара в роту позначення дій противника школи колективної підготовки.

У березні 2025 року він отримав посаду інструктора, а в травні йому присвоїли звання молодшого лейтенанта. Був командиром взводу 158-ї окремої механізованої бригади.

У Дмитра залишилася вагітна дружина, донька Варя і дідусь.

Дмитро Горнов із дідусем дружиною та донькою Фото: Суспільне Чернігів Дмитро Горнов із дружиною та донькою Фото: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, в ніч на 29 червня під час відбиття масованої російської ракетно-дронової атаки на українські міста загинув льотчик 1-го класу і пілот F-16 підполковник Максим Устименко 1993 року народження.

Фокус також писав про те, що в Києві попрощалися з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на війні 15 червня. Він служив у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.