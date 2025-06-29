Остались беременная жена и дочь: на войне погиб бывший звукорежиссер "Суспільного" (фото)

Бывший звукорежиссер «Суспільне Чернігів» Дмитрий Горнов погиб во время выполнения боевого задания 21 июня. 28 июня ему должен был исполниться 31 год.

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Украинский защитник попал под удар российской управляемой авиабомбы во время выполнения боевого задания на Сумском направлении. О трагедии сообщила его жена Виктория, пишет "Суспільне Чернігів".

Дмитрий Горнов Фото: Суспільне Чернігів

Дмитрий родился в городе Днепрорудное Запорожской области. Окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя по специальности "Преподаватель биологии". В студенческие годы активно участвовал в общественной жизни ВНЗ и города. Был фронтменом рок-группы "Вирій", сам писал песни.

Дмитрий Горнов на музыкальном мероприятии Фото: Суспільне Чернігів

В 2018 году Дмитрий переехал в Чернигов, где присоединился к "Суспільному". Помимо работы звукорежиссером он делал передачу "Играть или не играть?" на "Украинском Радио Чернигов" и работал над фильмом "Битва за Чернигов".

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Мужчина был мобилизован в апреле 2024 года, проходил базовую военную подготовку в Великобритании. С июня 2024 года он был в школе индивидуальной подготовки воинской части. В ноябре был переведен на должность стрелка-санитара в роту обозначения действий противника школы коллективной подготовки.

В марте 2025 года он получил должность инструктора, а в мае ему присвоили звание младшего лейтенанта. Был командиром взвода 158-й отдельной механизированной бригады.

У Дмитрия осталась беременная жена, дочь Варя и дедушка.

Дмитрий Горнов с дедушкой женой и дочкой Фото: Суспільне Чернігів Дмитрий Горнов с женой и дочкой Фото: Суспільне Чернігів

Напомним, в ночь на 29 июня во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинские города погиб летчик 1-го класса и пилот F-16 подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

Фокус также писал о том, что в Киеве попрощались с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на войне 15 июня. Он служил в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.