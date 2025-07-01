На войне погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич

Обстоятельства гибели полковника Сергея Захаревича неизвестны. У него остались трое детей и жена.

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На войне с Россией погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич, сообщил генерал Сергей Собко.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич ... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего — это agressiveness и initiagtive. Ооо, это как раз про тебя. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами", — говорится в сообщении.

В 110 бригаде в комментарии hromadske гибель своего командира не подтвердили, но и не опровергли. Официальных сообщений от Сухопутных войск и бригады на момент публикации не было.

Напомним, в ночь на 29 июня во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинские города погиб летчик 1-го класса и пилот F-16 подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

Фокус также писал, что на войне погиб бывший звукорежиссер "Суспільного" Дмитрий Горнов. Украинский защитник попал под удар российской управляемой авиабомбы во время выполнения боевого задания на Сумском направлении. О трагедии сообщила его жена Виктория.