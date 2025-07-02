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Военный Фокус Российско-украинская война

Всегда рядом со своими бойцами: что известно о погибшем командире 110 ОМБр Сергее Захаревиче (фото)

Полковник Сергей Захаревич погиб во время удара ВС РФ по Гуляйполю
Во время баллистического удара ВС РФ по Гуляйполю погиб полковник ВСУ Сергей Захаревич | Фото: Facebook / Seo Dovgal

Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, полковник Сергей Захаревич погиб во время баллистического удара ВС РФ по Гуляйполю в Днепропетровской области 1 июля. Он всегда был рядом со своими бойцами на передовой, и во время вражеской ракетной атаки получил вместе с подчиненными побратимами ранения, несовместимые с жизнью.

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Побратимы вспоминают о Сергее Захаревиче как о решительном и принципиальном командире, сильном лидере, который был примером для своих подчиненных. Фокус собрал все, что известно о биографии и военном пути погибшего защитника.

Биография Сергея Захаревича

Сергей Анатольевич Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. Пресс-служба Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины рассказала, что он занимался подготовкой трех квалификационных курсов, а также возглавлял 47-й отряд специального назначения. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей Захаревич возглавлял сводную группу специального назначения, которая выполняла боевые задачи в тылу врага.

"Лично участвовал в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их. Вел за собой в бой и был примером для подчиненного личного состава", — отметили в ССО ВСУ.

Полковник Сергей Захаревич командовал 110 ОМБр с февраля 2025 года
Сергей Захаревич служил также в 33-й ОМБр и 1-й отдельной танковой бригаде
Фото: Facebook / Seo Dovgal

В 110-й ОМБр рассказали, что Сергей Захаревич был командиром, которому бойцы доверяли свои жизни. Он возглавил бригаду в феврале 2025 года, а до того был заместителем командира 33-й отдельной механизированной бригады. Ранее служил также в 1-й отдельной танковой бригаде.

"Всегда рядом со своими бойцами — не в штабе, а на передовой. Спокойный, решительный, принципиальный. Человек, который держал фронт не только приказом, а личным примером. Его уважали, на него равнялись. Его смерть — болезненная потеря для каждого, кто служил с ним бок о бок", — отметили побратимы погибшего.

Полковник Сергей Захаревич был командиром 110 ОМБр
Командир 110 ОМБр Сергей Захаревич был рядом со своими бойцами на передовой
Фото: ССО ЗСУ

В Генеральном штабе ВСУ также почтили память погибшего командира и отметили, что он был представителем нового поколения офицеров, которые росли в боях на передовой.

"Он навсегда останется в нашей памяти как волевой командир — так же, как другие павшие украинские офицеры, которые заслужили уважение солдат", — написали в Генштабе.

Командир был отмечен наградами: 11 марта 2015 года ему был вручен орден Богдана Хмельницкого III степени, а 27 июля 2022 года — орден Богдана Хмельницкого II степени.

У Сергея Захаревича остались дети и жена

Генерал Сергей Собко рассказывал, что у погибшего командира 110-й бригады Сергея Захаревича остались жена и трое детей.

Жена Сергея, Оксана Захаревич рассказала о своей тяжелой утрате в сети Facebook.

"Мой смысл жизни сегодня ушел в небесное войско", — написала она.

У погибшего Сергея Захаревича осталась жена Оксана и трое детей
Сергей Захаревич и его жена Оксана имеют троих детей

О гибели Сергея Захаревича сообщил президент

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 июля рассказал, что от удара ВС РФ баллистическими ракетами по селу Гуляйполе погиб командир 110-й бригады ВСУ Сергей Захаревич вместе с другими военными. Спасатели разбирали завалы зданий весь день, потери были и среди гражданских.

Напомним, журналисты "Суспільне Чернігів" 29 июня сообщали о гибели на фронте своего бывшего коллеги, звукорежиссера Дмитрия Горнова. 30-летний командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады погиб 21 июня во время выполнения боевого задания.

В Киеве 19 июня попрощались с погибшим воином Юрием Фелипенко. До мобилизации в ряды Сил обороны он был актером театра и кино. Летом 2024 года военный женился на ведущей шоу "Ебаут" Екатерине Мотрич.