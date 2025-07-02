Всегда рядом со своими бойцами: что известно о погибшем командире 110 ОМБр Сергее Захаревиче (фото)

Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, полковник Сергей Захаревич погиб во время баллистического удара ВС РФ по Гуляйполю в Днепропетровской области 1 июля. Он всегда был рядом со своими бойцами на передовой, и во время вражеской ракетной атаки получил вместе с подчиненными побратимами ранения, несовместимые с жизнью.

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Побратимы вспоминают о Сергее Захаревиче как о решительном и принципиальном командире, сильном лидере, который был примером для своих подчиненных. Фокус собрал все, что известно о биографии и военном пути погибшего защитника.

Биография Сергея Захаревича

Сергей Анатольевич Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. Пресс-служба Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины рассказала, что он занимался подготовкой трех квалификационных курсов, а также возглавлял 47-й отряд специального назначения. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей Захаревич возглавлял сводную группу специального назначения, которая выполняла боевые задачи в тылу врага.

"Лично участвовал в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их. Вел за собой в бой и был примером для подчиненного личного состава", — отметили в ССО ВСУ.

Сергей Захаревич служил также в 33-й ОМБр и 1-й отдельной танковой бригаде Фото: Facebook / Seo Dovgal

В 110-й ОМБр рассказали, что Сергей Захаревич был командиром, которому бойцы доверяли свои жизни. Он возглавил бригаду в феврале 2025 года, а до того был заместителем командира 33-й отдельной механизированной бригады. Ранее служил также в 1-й отдельной танковой бригаде.

"Всегда рядом со своими бойцами — не в штабе, а на передовой. Спокойный, решительный, принципиальный. Человек, который держал фронт не только приказом, а личным примером. Его уважали, на него равнялись. Его смерть — болезненная потеря для каждого, кто служил с ним бок о бок", — отметили побратимы погибшего.

Командир 110 ОМБр Сергей Захаревич был рядом со своими бойцами на передовой Фото: ССО ЗСУ

В Генеральном штабе ВСУ также почтили память погибшего командира и отметили, что он был представителем нового поколения офицеров, которые росли в боях на передовой.

"Он навсегда останется в нашей памяти как волевой командир — так же, как другие павшие украинские офицеры, которые заслужили уважение солдат", — написали в Генштабе.

Командир был отмечен наградами: 11 марта 2015 года ему был вручен орден Богдана Хмельницкого III степени, а 27 июля 2022 года — орден Богдана Хмельницкого II степени.

У Сергея Захаревича остались дети и жена

Генерал Сергей Собко рассказывал, что у погибшего командира 110-й бригады Сергея Захаревича остались жена и трое детей.

Жена Сергея, Оксана Захаревич рассказала о своей тяжелой утрате в сети Facebook.

"Мой смысл жизни сегодня ушел в небесное войско", — написала она.

Сергей Захаревич и его жена Оксана имеют троих детей

О гибели Сергея Захаревича сообщил президент

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 июля рассказал, что от удара ВС РФ баллистическими ракетами по селу Гуляйполе погиб командир 110-й бригады ВСУ Сергей Захаревич вместе с другими военными. Спасатели разбирали завалы зданий весь день, потери были и среди гражданских.

Напомним, журналисты "Суспільне Чернігів" 29 июня сообщали о гибели на фронте своего бывшего коллеги, звукорежиссера Дмитрия Горнова. 30-летний командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады погиб 21 июня во время выполнения боевого задания.

В Киеве 19 июня попрощались с погибшим воином Юрием Фелипенко. До мобилизации в ряды Сил обороны он был актером театра и кино. Летом 2024 года военный женился на ведущей шоу "Ебаут" Екатерине Мотрич.