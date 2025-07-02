Завжди поруч зі своїми бійцями: що відомо про загиблого командира 110 ОМБр Сергія Захаревича (фото)

Командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, полковник Сергій Захаревич загинув під час балістичного удару ЗС РФ по Гуляйполю в Дніпропетровській області 1 липня. Він завжди був поруч зі своїми бійцями на передовій, і під час ворожої ракетної атаки отримав разом із підлеглими побратимами поранення, несумісні з життям.

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Побратими згадують про Сергія Захаревича як про рішучого та принципового командира, сильного лідера, який був прикладом для своїх підлеглих. Фокус зібрав усе, що відомо про біографію та військовий шлях загиблого захисника.

Біографія Сергія Захаревича

Сергій Анатолійович Захаревич закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Пресслужба Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України розповіла, що він займався підготовкою трьох кваліфікаційних курсів, а також очолював 47-й загін спеціального призначення. На початку повномасштабного вторгнення РФ до України Сергій Захаревич очолював зведену групу спеціального призначення, що виконувала бойові завдання в тилу ворога.

"Особисто брав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Вів за собою в бій та був прикладом для підлеглого особового складу", — зазначили в ССО ЗСУ.

Сергій Захаревич служив також у 33-й ОМБр і 1-й окремій танковій бригаді Фото: Facebook / Seo Dovgal

В 110-й ОМБр розповіли, що Сергій Захаревич був командиром, якому бійці довіряли свої життя. Він очолив бригаду в лютому 2025 року, а до того був заступником командира 33-ї окремої механізованої бригади. Раніше служив також у 1-й окремій танковій бригаді.

"Завжди поруч зі своїми бійцями — не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а особистим прикладом. Його поважали, на нього рівнялися. Його смерть — болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч-о-пліч", — зазначили побратими загиблого.

Командир 110 ОМБр Сергій Захаревич був поруч зі своїми бійцями на передовій Фото: ССО ЗСУ

В Генеральному штабі ЗСУ також вшанували пам'ять загиблого командира та зазначили, що він був представником нового покоління офіцерів, які зростали в боях на передовій.

"Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як вольовий командир — так само, як інші полеглі українські офіцери, які заслужили повагу солдатів", — написали в Генштабі.

Командир був відзначений нагородами: 11 березня 2015 року йому був вручений орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а 27 липня 2022 року — орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

В Сергія Захаревича лишилися діти та дружина

Генерал Сергій Собко розповідав, що в загиблого командира 110-ї бригади Сергія Захаревича лишилися дружина та троє дітей.

Дружина Сергія, Оксана Захаревич розповіла про свою важку втрату в мережі Facebook.

"Мій сенс життя сьогодні пішов до небесного війська", — написала вона.

Сергій Захаревич і його дружина Оксана мають трьох дітей

Про загибель Сергія Захаревича повідомив президент

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня розповів, що від удару ЗС РФ балістичними ракетами по селу Гуляйполе загинув командир 110-ї бригади ЗСУ Сергій Захаревич разом з іншими військовими. Рятувальники розбирали завали будівель весь день, втрати були й серед цивільних.

Нагадаємо, журналісти "Суспільне Чернігів" 29 червня повідомляли про загибель на фронті свого колишнього колеги, звукорежисера Дмитра Горнова. 30-річний командир взводу 158-ї окремої механізованої бригади загинув 21 червня під час виконання бойового завдання.

У Києві 19 червня попрощалися з загиблим воїном Юрієм Феліпенком. До мобілізації до лав Сил оборони він був актором театру і кіно. Влітку 2024 року військовий одружився з ведучою шоу "Ебаут" Катериною Мотрич.