Відома дружина, успішна кар'єра, зіркові ролі: що відомо про загиблого воїна Юрія Феліпенка (фото)

Юрій Феліпенко грав у театрі та зʼявився в низці популярних телепродуктів. У 2024 році він мобілізувався до лав Сил оборони, а в червні 2025 року стало відомо про загибель актора на фронті.

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Юрій Феліпенко — український актор театру і кіно, який загинув, виконуючи свій обов’язок на фронті. Прощання з воїном відбулося 19 червня в Києві: спочатку в Театрі на Подолі, а згодом у Михайлівському Золотоверхому соборі. Фокус розповідає, що відомо про загиблого захисника України.

Юрій Феліпенко: карʼєра актора

Воїн народився в Запоріжжі. У 2016 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Юрій став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 2016 року, зіграв у постановках "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Сірі бджоли", "Імітація".

Відомий також ролями в серіалах і фільмах: головний персонаж‑слідчий Андрій у "Колір пристрасті", серіал "Обіцянка Богу", військова драма "Окуповані". Дебютував на телебаченні у 2014 році в детективі "Повернення Мухтара‑9", також знімався в "Відділі 44".

Юрій Феліпенко на сцені Фото: instagram.com/y.felipenko/

Воєнна служба

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Юрій активно займався волонтерством: збирав допомогу, доставляв необхідне на фронт. У квітні 2024 року актор добровільно приєднався до лав ЗСУ: став членом ударного підрозділу БпАК "Ахіллес" 92‑ї ОШБр. Загинув у бою 15 червня 2025 року.

За десять місяців до загибелі Феліпенко розповів про рішення приєднатися до Сил оборони, говорячи зі своєю дружиною Катериною Мотрич.

"Це було непросте рішення. Я знайшов саме те місце, куди б я хотів піти. Це така моя місія. Це такий вклад у майбутнє країни, для нашої сімʼї, для наших майбутніх дітей. Я б не хотів, щоб вони воювали", — казав український захисник.

Юрій також сказав: "Військо — це не вирок. Це не покарання, це не тюрма. Це можливості. Якщо ти будеш мотивований і розуміти, чого ти хочеш, то ти ці можливості у війську зможеш використати наповну".

Особисте життя

Актор одружився з ведучою шоу "Ебаут" Катериною Мотрич влітку 2024 року після п’яти років стосунків. У нього не було близьких родичів.

Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко Фото: motrichka/Instagram

Про його загибель стало відомо 15 червня. "Неможливо передати цю втрату, мене ніби знищили. Деталі прощання згодом", — написала Мотрич.

Церемонія прощання з Юрієм Феліпенком відбулася у два етапи. Перший — у Театрі на Подолі, де він багато грав на сцені. Дружина актора попросила прийти туди лише тих, хто особисто був знайомий з ними. Згодом церемонія продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали воїна на одному з київських цвинтарів.

Юрій Феліпенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

Катерина Мотрич звернулася до публіки під час прощання: "Вбийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через росію, ми зараз всі змушені бути тут". Її слова процитував у своєму Telegram-каналі юрист Євген Пронін.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Актор та військовий ЗСУ Назар Малік загинув під час бою на Покровському напрямку 22 травня 2025 року.

За місяць до 28-річчя на фронті загинув комік і "азовець" Дмитро Скрипник.

Крім того, Фокус згадував про життєвий шлях шоумена Максима Неліпи, який загинув на війні за Україну.