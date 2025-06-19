Известная жена, успешная карьера, звездные роли: что известно о погибшем воине Юрии Фелипенко (фото)

Юрий Фелипенко играл в театре и появился в ряде популярных телепродуктов. В 2024 году он мобилизовался в ряды Сил обороны, а в июне 2025 года стало известно о гибели актера на фронте.

Related video

Юрий Фелипенко — украинский актер театра и кино, который погиб, выполняя свой долг на фронте. Прощание с воином состоялось 19 июня в Киеве: сначала в Театре на Подоле, а затем в Михайловском Златоверхом соборе. Фокус рассказывает, что известно о погибшем защитнике Украины.

Юрий Фелипенко: карьера актера

Воин родился в Запорожье. В 2016 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Юрий стал актером Киевского академического драматического театра на Подоле с 2016 года, сыграл в постановках "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Сірі бджоли", "Імітація".

Известен также ролями в сериалах и фильмах: главный персонаж-следователь Андрей в "Цвет страсти", сериал "Обещание Богу", военная драма "Оккупированные". Дебютировал на телевидении в 2014 году в детективе "Возвращение Мухтара-9", также снимался в "Отделе 44".

Юрий Фелипенко на сцене Фото: instagram.com/y.felipenko/

Военная служба

После начала полномасштабного вторжения России Юрий активно занимался волонтерством: собирал помощь, доставлял необходимое на фронт. В апреле 2024 года актер добровольно присоединился в ряды ВСУ: стал членом ударного подразделения БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. Погиб в бою 15 июня 2025 года.

За десять месяцев до гибели Фелипенко рассказал о решении присоединиться к Силам обороны, разговаривая со своей женой Екатериной Мотрич.

"Это было непростое решение. Я нашел именно то место, куда бы я хотел пойти. Это такая моя миссия. Это такой вклад в будущее страны, для нашей семьи, для наших будущих детей. Я бы не хотел, чтобы они воевали", — говорил украинский защитник.

Юрий также сказал: "Войско — это не приговор. Это не наказание, это не тюрьма. Это возможности. Если ты будешь мотивирован и понимать, чего ты хочешь, то ты эти возможности в армии сможешь использовать на полную".

Личная жизнь

Актер женился на ведущей шоу "Эбаут" Екатерине Мотрич летом 2024 года после пяти лет отношений. У него не было близких родственников.

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко Фото: motrichka/Instagram

О его гибели стало известно 15 июня. "Невозможно передать эту потерю, меня будто уничтожили. Детали прощания позже", — написала Мотрич.

Церемония прощания с Юрием Фелипенко состоялась в два этапа. Первый — в Театре на Подоле, где он много играл на сцене. Жена актера попросила прийти туда только тех, кто лично был знаком с ними. Впоследствии церемония продолжилась в Михайловском Златоверхом соборе. Похоронили воина на одном из киевских кладбищ.

Юрий Фелипенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

Екатерина Мотрич обратилась к публике во время прощания: "Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России, мы сейчас все вынуждены быть здесь". Ее слова процитировал в своем Telegram-канале юрист Евгений Пронин.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актер и военный ВСУ Назар Малик погиб во время боя на Покровском направлении 22 мая 2025 года.

За месяц до 28-летия на фронте погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.

Кроме того, Фокус вспоминал о жизненном пути шоумена Максима Нелипы, который погиб на войне за Украину.