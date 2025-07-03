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Пройшов Авдіївку: на війні загинув заступник командира 110 ОМБр Дмитро Романюк (фото)

Заступник командира 110 ОМБр Дмитро Романюк загинув під час ракетного удару по Гуляйполю
Під час ворожого ракетного удару по Гуляйполю загинув заступник командира 110 ОМБр Дмитро Романюк | Фото: Facebook / Єгор Фірсов

Під час ракетного удару росіян по Гуляйполю в Дніпропетровській області загинув Дмитро Романюк — заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. У 2022-2023 роках він брав участь в обороні Авдіївки на Донеччині.

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Головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов повідомив у Facebook, що познайомився Дмитром Романюком в Авдіївці у 2022 році. На той час 31-річний Дмитро вже був у званні майора.

Військовослужбовець розповів, що Дмитро Романюк багато в чому допоміг особисто йому, і встиг чимало зробити для 110-ї бригади.

"Дуже талановитий логіст. У 2022–2023 роках вони здійснювали карколомні речі, які допомагали 110-й бригаді так довго триматися в Авдіївці. Попри молодість, побратими поважно називали його — Вікторович", — пригадав Фірсов.

Виконувач обов'язків міського голови Корсуня-Шевченківського Віталій Мацюк розповів, що Дмитро Романюк багато робив для рідного міста, підтримував ініціативи й надавав допомогу, і його поважали всі, кому доводилося з ним служити чи працювати.

Дмитро Романюк допомагав громаді рідного міста Корсуня-Шевченківського
Офіцер Дмитро Романюк з в. о. голови Корсуня-Шевченківського Віталієм Мацюком
Фото: Facebook / Віталій Мацюк

"Він був Людиною з великої літери. Мужнім, спокійним, незламним. Його характер — приклад справжнього захисника: рішучий у дії, надійний у найтяжчу хвилину, стійкий, коли інші втрачали силу", — зазначив посадовець.

Що відомо про обстріл Гуляйполя

Від ракетного удару росіян 1 липня також загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич. У полковника лишилися дружина і троє дітей. Побратими загиблого командира 110 ОМБр розповіли, що він був сильним лідером, рішучим командиром і особисто брав участь у виконанні бойових завдань поруч зі своїми бійцями.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня розповів, що під час ракетного обстрілу села Гуляйполе в Дніпропетровській області крім командира 110-ї бригади ЗСУ загинули інші військові, а також були втрати серед цивільних. Поранення дістали понад 30 осіб. Сили оборони Півдня повідомляли про пуски по Гуляйполю двох балістичних ракет, імовірно, типу "Іскандер-М".