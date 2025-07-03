Пройшов Авдіївку: на війні загинув заступник командира 110 ОМБр Дмитро Романюк (фото)

Під час ракетного удару росіян по Гуляйполю в Дніпропетровській області загинув Дмитро Романюк — заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. У 2022-2023 роках він брав участь в обороні Авдіївки на Донеччині.

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Головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов повідомив у Facebook, що познайомився Дмитром Романюком в Авдіївці у 2022 році. На той час 31-річний Дмитро вже був у званні майора.

Військовослужбовець розповів, що Дмитро Романюк багато в чому допоміг особисто йому, і встиг чимало зробити для 110-ї бригади.

"Дуже талановитий логіст. У 2022–2023 роках вони здійснювали карколомні речі, які допомагали 110-й бригаді так довго триматися в Авдіївці. Попри молодість, побратими поважно називали його — Вікторович", — пригадав Фірсов.

Виконувач обов'язків міського голови Корсуня-Шевченківського Віталій Мацюк розповів, що Дмитро Романюк багато робив для рідного міста, підтримував ініціативи й надавав допомогу, і його поважали всі, кому доводилося з ним служити чи працювати.

Офіцер Дмитро Романюк з в. о. голови Корсуня-Шевченківського Віталієм Мацюком Фото: Facebook / Віталій Мацюк

"Він був Людиною з великої літери. Мужнім, спокійним, незламним. Його характер — приклад справжнього захисника: рішучий у дії, надійний у найтяжчу хвилину, стійкий, коли інші втрачали силу", — зазначив посадовець.

Що відомо про обстріл Гуляйполя

Від ракетного удару росіян 1 липня також загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич. У полковника лишилися дружина і троє дітей. Побратими загиблого командира 110 ОМБр розповіли, що він був сильним лідером, рішучим командиром і особисто брав участь у виконанні бойових завдань поруч зі своїми бійцями.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня розповів, що під час ракетного обстрілу села Гуляйполе в Дніпропетровській області крім командира 110-ї бригади ЗСУ загинули інші військові, а також були втрати серед цивільних. Поранення дістали понад 30 осіб. Сили оборони Півдня повідомляли про пуски по Гуляйполю двох балістичних ракет, імовірно, типу "Іскандер-М".