На фронте погиб известный украинский художник Давид Чичкан (фото)

На войне с россиянами погиб художник Давид Чичкан. Как сообщили его собратья он получил ранение отражая штурм ВС РФ на Запорожском направлении 8 августа. На следующее утро его сердце остановилось.

Давид Чичкан — происходит из известной семьи художников: его отец — Илья Чичкан, представитель Новой волны в украинском искусстве, дед — украинский художник-нонконформист, участник легендарной "Выставки 13-ти".

"Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости", — рассказали собратья погибшего героя.

Давиду Чичкану было 39 лет.

Кто такой Давид Чичкан

Давид Чичкан родился в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой в 1986 году. Не имел высшего художественного образования, однако последовательно развивал свою художественную практику как социальную и политическую критику. Говорил, что создает искусство в первую очередь для рабочих; а себя называл "рисовальщиком".

Произведения Давида Чичкана Фото: Соцсети

Среди его основных медиа — графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст.

Чичкан был анархо-синдикалистом. Он говорил о себе так: "Анархистские убеждения — это мой эскапизм, удивительный мир и подушка в экзистенциальную яму, чтобы падать мягче."

Выступал за децентрализацию и солидарность.

"Нынешняя война — продолжение той войны государств за передел собственности, которая не закончилась в 1918 году Версальским миром и продолжается на территории современной Украины", — цитирует его искусствоведа Яна Качковская.

Из-за своих политических работ и взглядов выставки Чичкана подвергались цензуре. Так, в 2022 году была повреждена выставка "Ленты и треугольники", проходившая во Львовском муниципальном художественном центре.

В 2024 году его выставка "С лентами и флагами" даже не была открыта, ее отменили в Одесском национальном художественном музее.

"С лентами и флагами" должна была представлять портреты военных, изображенные в стилистике политического плаката конца XIX — первой половины XX веков.

В своем комментарии художник отметил, что "стремился подчеркнуть отличие армии свободных людей с разнообразными взглядами от обезличенной массы оккупантов".

Произведения Давида Чичкана Фото: Соцсети

Давид Чичкан происходит из известной художественной семьи. Его прадед, Леонид Чичкан, с 1971 года был профессором Киевского художественного института, в основном рисовал пейзажи Карпат. Все его потомки также стали художниками.

Сестра Давида — Александа Чичкан также стала известной художницей, которая творит в стиле "реалистический коллаж".

