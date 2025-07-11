Чемпион Украины, спортсмен и разведчик: на войне погиб доброволец Родион Пустовой

27-летний украинский военнослужащий Родион Пустовой, который до войны был спортсменом, погиб во время наступательной операции. Он служил в рядах тактической группы "Реванш" Главного управления разведки Минобороны Украины.

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В составе "Реванша" бывший спортсмен прошел Южно-Слобожанское, Запорожское и Донецкое направления, выполняя различные задачи для защиты Украины от врага. О его гибели сообщили на Facebook-странице Спортивного комитета Украины 10 июля.

"Защищая родную землю от захватчиков, 12 июня 2025 года во время наступательной операции погиб украинский воин и спортсмен Родион Пустовой. Ему было 27 лет", — говорится в сообщении.

Спортивный комитет Украины | на войне погиб Родион Пустовой

Родион Пустовой присоединился к обороне Украины в 2024 году. Парень добровольно ушел на фронт, присоединившись к "Реваншу". Служил разведчиком-штурмовиком, а также был командующим разведывательным отделением.

В рамках служебных обязанностей Пустовой участвовал в боевых выходах, штурмах и засадах. По информации, которую обнародовали в комитете, Родиону Пустовому удалось ликвидировать только во время стрелковых боев семь оккупантов.

Кем был Родион Пустовой до войны

Родион Пустовой проживал во Львове, где учился в лицее №8 и Львовском государственном училище физической культуры, как рассказали на сайте Львовского городского совета. Затем овладел профессией санитарного инспектора во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого. Работал спасателем и барменом.

Также важной частью жизни Родиона Пустового был спорт. Он был кандидатом в мастера спорта по водному поло, неоднократным украинским чемпионом по этому виду спорта. Любил гандбол, бег и танцы. Также Родион Пустовой писал стихи.

Побратимы Родиона Пустового рассказали, что он был чрезвычайно инициативным и готовым к выполнению любых задач, брался за самые сложные из них.

"Засада или агрессивный штурм — Родион был подготовлен ко всему", — отметили военные.

С военным попрощались во Львове 2 июля.

Напомним, 3 июля в ПвК "Запад" рассказали, как погиб пилот Максим Устименко, который защищал украинское небо во время российской атаки.

Также 3 июля в сети сообщили, что на войне погиб соратник Самообороны Майдана Роман Орищенко.