Чемпіон України, спортсмен і розвідник: на війні загинув доброволець Родіон Пустовий

27-річний український військовослужбовець Родіон Пустовий, що до війни був спортсменом, загинув під час наступальної операції. Він служив у лавах тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки Міноборони України.

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У складі "Реваншу" колишній спортсмен пройшов Південно-Слобожанський, Запорізький та Донецький напрямки, виконуючи різноманітні завдання для захисту України від ворога. Про його загибель повідомили на Facebook-сторінці Спортивного комітету України 10 липня.

"Боронячи рідну землю від загарбників, 12 червня 2025 року під час наступальної операції загинув український воїн і спортсмен Родіон Пустовий. Йому було 27 років", — йдеться у повідомленні.

Спортивний комітет України | на війні загинув Родіон Пустовий

Родіон Пустовий долучився до оборони України у 2024 році. Хлопець добровільно пішов на фронт, приєднавшись до "Реваншу". Служив розвідником-штурмовиком, а також був командувачем розвідувальним відділенням.

У межах службових обов'язків Пустовий брав участь у бойових виходах, штурмах та засідках. За інформацією, що оприлюднили у комітеті, Родіону Пустовому вдалося ліквідувати лише під час стрілецьких боїв семеро окупантів.

Ким був Родіон Пустовий до війни

Родіон Пустовий проживав у Львові, де навчався у ліцеї №8 та Львівському державному училищі фізичної культури, як розповіли на сайті Львівської міської ради. Потім опанував професію санітарного інспектора у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького. Працював рятівником та барменом.

Також важливою частиною життя Родіона Пустового був спорт. Він був кандидатом у майстри спорту з водного поло, неодноразовим українським чемпіоном з цього виду спорту. Любив гандбол, біг та танці. Також Родіон Пустовий писав вірші.

Побратими Родіона Пустового розповіли, що він був надзвичайно ініціативним та готовим до виконання будь-яких завдань, брався за найскладніші з них.

"Засідка або агресивний штурм — Родіон був підготовлений до всього", — зазначили військові.

З військовим попрощалися у Львові 2 липня.

Нагадаємо, 3 липня у ПвК "Захід" розповіли, як загинув пілот Максим Устименко, що захищав українське небо під час російської атаки.

Також 3 липня у мережі повідомили, що на війні загинув співтворець Самооборони Майдану Роман Орищенко.