На фронте погиб актер и музыкант Константин Слободенюк: что о нем известно

На войне с российскими оккупантами погиб талантливый флейтист и актер Черниговского молодежного театра Константин Слободенюк. Ему было 43 года. Службу в ВСУ он начал в мае 2024 года.

Об этой трагической новости сообщили на странице Департамента культуры Черниговской ОГА в Facebook. Прощание с Константином Слободенюком состоится во вторник, 15 сентября.

Что известно о Константине Слободенюке

Константин Слободенюк окончил Черниговский музыкальный колледж имени Л. Ревуцкого, а затем Киевский национальный университет культуры и искусств.

Артист стал известен благодаря своим выступлениям на сцене Черниговского областного молодежного театра. Самые яркие его спектакли:

"Дерева вмирають стоячи", где он сыграл Маурисио;

"Касандра" — роль Демона;

"Карколомна пригода містера Алена" — Ален;

"Чарівний ліхтар" — Музыкант;

"Океан снів" — Араб;

"Сховище" — Гия;

"Тиловий Що?Денник".

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Актер Константин Слободенюк Фото: Facebook

Помимо актерской деятельности, Слободенюк был профессиональным музыкантом и флейтистом в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ.

Коллеги Слободенюка выразили искренние соболезнования родным и близким Героя. Они вспоминают его как талантливого артиста и мужественного воина, вставшего на защиту Украины.

"Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством с Константином. Светлая память о воине-художнике навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава Герою!" — написал коллектив.

Украинский актер Константин Слободенюк Фото: Facebook

Похороны Константина Слободенюка состоятся 15 сентября в 12:30. Место прощания — Черниговский кафедральный собор святой великомученицы Екатерины.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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