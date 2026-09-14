На фронте погиб актер и музыкант Константин Слободенюк: что о нем известно
На войне с российскими оккупантами погиб талантливый флейтист и актер Черниговского молодежного театра Константин Слободенюк. Ему было 43 года. Службу в ВСУ он начал в мае 2024 года.
Об этой трагической новости сообщили на странице Департамента культуры Черниговской ОГА в Facebook. Прощание с Константином Слободенюком состоится во вторник, 15 сентября.
Что известно о Константине Слободенюке
Константин Слободенюк окончил Черниговский музыкальный колледж имени Л. Ревуцкого, а затем Киевский национальный университет культуры и искусств.
Артист стал известен благодаря своим выступлениям на сцене Черниговского областного молодежного театра. Самые яркие его спектакли:
- "Дерева вмирають стоячи", где он сыграл Маурисио;
- "Касандра" — роль Демона;
- "Карколомна пригода містера Алена" — Ален;
- "Чарівний ліхтар" — Музыкант;
- "Океан снів" — Араб;
- "Сховище" — Гия;
- "Тиловий Що?Денник".
Помимо актерской деятельности, Слободенюк был профессиональным музыкантом и флейтистом в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ.
Коллеги Слободенюка выразили искренние соболезнования родным и близким Героя. Они вспоминают его как талантливого артиста и мужественного воина, вставшего на защиту Украины.
"Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством с Константином. Светлая память о воине-художнике навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава Герою!" — написал коллектив.
Похороны Константина Слободенюка состоятся 15 сентября в 12:30. Место прощания — Черниговский кафедральный собор святой великомученицы Екатерины.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- На войне погиб 40-летний украинский актер и ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов. Он воевал на Донецком направлении.
- Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб в возрасте 45 лет, неся службу в рядах штурмовой бригады. По словам коллег, на войну он попал не по собственному желанию – его остановили на улице представители ТЦК и задержали.
Кроме того, на фронте погиб звезда комедийного сериала "Слуга народа" Иван Кононенко. Его почти год считали пропавшим без вести на Курском направлении.