На фронті загинув актор та музикант Костянтин Слободенюк: що про нього відомо

На війні з російськими окупантами загинув талановитий сопілкар та актор Чернігівського молодіжного театру Костянтин Слободенюк. Йому було 43 роки. Службу у ЗСУ чоловік розпочав у травні 2024 року.

Про цю трагічну звістку повідомили на сторінці у Facebook Департаменту культури Чернігівської ОДА. З Костянтином Слободенюком прощатимуться у вівторок, 15 вересня.

Що відомо про Костянтина Слободенюка

Костянтин Слободенюк закінчив Чернігівський музичний коледж імені Л. Ревуцького, а згодом Київський національний університет культури і мистецтв.

Артист став відомим завдяки своїй грі на сцені Чернігівського обласного молодіжного театру. Найблискучіші його вистави:

«Дерева вмирають стоячи», де він зіграв Маурісьо;

«Касандра» – роль Демона;;

«Карколомна пригода містера Алена» – Ален;;

«Чарівний ліхтар» – Музикант;

«Океан снів» – Араб;

«Сховище» – Гія;

«Тиловий Що?Денник».

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Актор Костянтин Слободенюк Фото: Facebook

Окрім акторської гри, Слободенюк був професійним музикантом та сопілкаром у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм.

Колеги Слободенюка висловили свої щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вони згадують його талановитим артистом та мужнім воїном, який став на захист України.

«Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею Костянтина. Світла пам’ять про воїна-митця назавжди житиме в наших серцях. Вічна слава Герою!» – написав колектив.

Український актор Костянтин Слободенюк Фото: Facebook

Поховання Костянтина Слободенюка відбудеться 15 вересня о 12:30. Місце прощання – Чернігівський кафедральний собор святої великомучениці Катерини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Український актор і режисер Євген Бушмакін загинув у віці 45 років, виконуючи службу в лавах штурмової бригади. За словами колег, на війну він потрапив не за власним бажанням – його зупинили на вулиці представники ТЦК і затримали.

Крім цього, на фронті загинув зірка комедійного серіалу "Слуга народу" Іван Кононенко. Його майже рік вважали зниклим безвісти на Курському напрямку.