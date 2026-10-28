Лубинец сообщил о 30 часах тишины в Олешках: на каком этапе спасательная миссия (фото, видео)

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что режим тишины в Олешках, который без нарушений длится уже 30 часов подряд, продлен. В сети появились кадры из Херсонской области, где люди получили кратковременную передышку от ударов РФ, а также из Олешек, где разрушены практически все дома. Как проходит гуманитарная миссия, о которой договорилась первая леди США Мелания Трамп?

Гуманитарную миссию в Олешках координируют Мелания Трамп и омбудсмен РФ Яна Лантратова, написал Лубинец в Telegram-канале в 9:00 28 октября, а некоторые подробности привел в эфире телемарафона. По словам украинского чиновника, он находится на постоянной связи с командой и также следит за выполнением договоренностей и спасением украинцев.

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В эфире телемарафона Лубинец ответил на вопрос, действительно ли в Олешках начались работы по разминированию, эвакуация и соблюдение режима тишины. Чиновник сказал, что вечером 27 октября позвонил представителю ВСУ, который занимается режимом тишины, и тот подтвердил ему прекращение обстрелов.

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"С трех часов утра у нас не было ни одного инцидента, ни одного нарушения. Со стороны Российской Федерации не наблюдается продвижения войск вперед, нет попыток захватить какие-либо острова или улучшить своё положение", — заявил Лубинец.

Омбудсмен также сообщил, что трехсторонняя гуманитарная группа, состоящая из представителей США, Украины и РФ, разработала три направления работы в Олешках: как организовать перемирие, как разминировать дорогу в Олешки, как доставить продукты, воду, лекарства и помочь выехать желающим.

По словам Лубинца, как только дороги будут разминированы, в городе появятся представители трёх стран. Тем временем Россия и Украина составляют проверенные списки граждан, которые уезжают и остаются: желающие могут позвонить в офис омбудсмена. Таким образом, будет установлено количество людей, нуждающихся в помощи, и определено количество автобусов для эвакуации. Также решат, что делать с маломобильными гражданами, добавил он.

"Мы, так же как и РФ, составляем проверенные списки, кому и какая помощь нужна. И на данный момент мы проработали все, чтобы понять всю картину гуманитарной катастрофы в Олешках: что нам необходимо сделать, что привезти, сколько нужно автобусов, сколько отдельных машин скорой помощи для людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи", — сказал Лубинец.

Ситуация в Олешках — Лубинец о гуманитарной миссии 27 октября

Информация о гуманитарной миссии в Олешках освещается также в социальных сетях Мелании Трамп. В частности, соответствующее сообщение появилось в Instagram 27 октября, а подтверждение о прекращении огня — в социальной сети X. Отдельно отмечается, что обе стороны, ВС и ВС РФ, прекратили обстрелы с 17:30 (по времени Вашингтона).

Ситуация в Олешках — что происходит в Херсонской области

После объявления гуманитарного перемирия в связи с ситуацией в Олешках СМИ опубликовали кадры из Херсона, который ежедневно подвергался ударам ВС РФ. На фото — мирные жители, волонтеры и общественные активисты, свободно передвигающиеся по городу 28 октября, после начала локального перемирия.

Фото: Скриншот

Также имеются номера телефонов и другие контактные данные для людей, желающих эвакуироваться в Украину: маршруты эвакуации держатся в секрете, а власти уверяют, что предоставят жилье и помогут обустроиться, сообщило СМИ "Район Херсон".

Фото: Скриншот

Между тем представитель оккупационных властей РФ в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для заблокированных в Олешках украинцев предоставят автобусы для депортации в Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, а также их могут вывезти в оккупированную часть Херсонской области и в Крым.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

Отметим, что летом и осенью общественные активисты били тревогу в связи с гуманитарной катастрофой в Олешках. Жители оккупированного города напротив Херсона оказались без воды, продовольствия и лекарств, поскольку все дороги и поля вокруг были заминированы. Кроме того, люди попадали под удары российских дронов, а операторы ВС РФ взрывали посылки, которые пытались передать ВСУ.

После переговоров 20–21 октября первая леди США Мелания Трамп сообщила, что достигнута договоренность о режиме тишины в Олешках для проведения гуманитарной миссии. Лубинец рассказал, что миссия будет проходить в несколько этапов: один из первых — разминирование.

Напоминаем, что Генштаб ВСУ объявил о режиме тишины в Олешках и о том, что будет происходить в оккупированном россиянами городе.