Лубінець повідомив про 30 годин тиші в Олешках: на якому етапі рятувальна місія (фото, відео)

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець підтвердив продовження режиму тиші в Олешках, яке без порушень триває вже 30 годин поспіль. У мережі з'явились кадри з Херсонщини, де люди отримали короткий спокій від ударів РФ, і також з Олешок, у якому зруйновано ледь не усі будинки. Як відбувається гуманітарна місія, про яку домовилась Перша леді США Меланія Трамп?

Гуманітарну місію в Олешках координує Меланія Трамп та омбудсменка РФ Яна Лантратова, написав Лубінець у Telegram-каналі о 9 год 28 жовтня, а деякі деталі навів в ефірі телемарафону. Зі слів українського посадовця, він перебуває на постійному зв'язку й також стежить за виконанням домовленостей та за порятунком українців.

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У ефірі телемарафону Лубінець відповів на питання, що чи справді в Олешках почалось розмінування, евакуація, дотримання режиму тиші. Посадовець сказав, що увечері 27 жовтня зробив окремий дзвінок представнику ЗСУ, який займається режимом тиші, і той йому підтвердив зупинку обстрілів.

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"З третьої години ранку у нас не було жодного інциденту, не було жодного порушення. Немає просування військ вперед з боку Російської Федерації, немає намагань зайняти якісь острови чи поліпшити своє становище", — заявив Лубінець.

Омбудсмен також розповів, що тристороння гуманітарна група США, України та РФ продумала три напрямки роботи в Олешках: як організувати перемир'я, як розмінувати дорогу до Олешок, як провезти харчі, воду, ліки й допомогти виїхати бажаючим.

Зі слів Лубінця, як тільки розмінують дороги, у місті будуть представники трьох країн. Тим часом РФ та Україна складає верифіковані списки громадян, які виїжджають та залишаються: бажаючі можуть зателефонувати в офіс омбудсмена. Таким чином зрозуміють кількість людей, які потребують допомоги, зможуть визначити кількість автобусів для евакуації. Також визначать, що робити з маломобільними громадянами, додав він.

"Ми робимо, так само як РФ, верифіковані списки, кому треба, яка допомога. І на цей час ми пропрацювали все, щоб зрозуміти всю картину там гуманітарної катастрофи в Олешках: що нам необхідно зробити, що привести, скільки треба з собою привести автобусів, скільки треба окремих швидких для людей, які потребують термінової медичної допомоги", — сказав Лубінець.

Ситуація в Олешках — Лубінець про гуманітарну місію 27 жовтня

Інформація про гуманітарну місію в Олешках висвітлюється також у соцмережах Меланії Трамп. Зокрема, відповідне повідомлення з'явилось в Instagram 27 жовтня, а підтвердження про зупинку вогню — у соцмережі X. Окремо наголошується, що обидві сторони, ЗС та ЗС РФ, зупинили стрілянину з 17:30 (за часом Вашингтона).

Ситуація в Олешках — що відбувається на Херсонщині

Після оголошення гуманітарного припинення вогню через ситуацію в Олешках медіа опублікували кадри з Херсону, який щодня потерпав від ударів ЗС РФ. На фото — цивільні, волонтери та громадські активісти, які вільно рухаються містом 28 жовтня, після початку локального перемир'я.

Фото: Скриншот

Також є номери телефонів та інші контактні дані для людей, які хочуть евакуюватись в Україну: маршрути евакуації тримають у секреті, а влада запевняє, що нададуть житло та допоможуть облаштуватись, розповіло медіа "Район Херсон".

Фото: Скриншот

Тим часом представник окупаційної влади РФ у Херсонській області Володимир Сальдо заявив, що для заблокованих в Олешках українців нададуть автобуси для депортації у Ростовську область, Краснодарський та Ставропольський край, і також їх можуть вивезти на окуповану частину Херсонщини та в Крим.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Зазначимо, влітку та восени громадські активісти били за сполох через гуманітарну катастрофу в Олешках. Люди в окупованому місті навпроти Херсона опинились без води, харчів та ліків, оскільки усі дороги та поля навколо були заміновані. Крім того, люди потрапляли під удари російських дронів, а оператори ЗС РФ підривали пакунки, які намагались передати ЗСУ.

Після переговорів 20-21 жовтня Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що домовились про режим тиші в Олешках для проведення гуманітарної місії. Лубінець розповів, що місія відбуватиметься в кілька етапів: один з перших — розмінування.

Нагадуємо, Генштаб ЗСУ оголосив про режим тиші в Олешках та про те, що відбуватиметься в окупованому росіянами місті.