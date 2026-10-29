В Олешках режим тишины 54 часа, а Лубинец прибыл в Беларусь: как спасают людей (фото, видео)

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец подтвердил соблюдение режима тишины в Олешках и сообщил, что первый гуманитарный конвой прибудет туда уже завтра, 30 октября. Омбудсмен находится в Беларуси, а белорусские СМИ опубликовали видео момента прибытия машин и показали пассажирский самолет. Что происходит со спасением людей в Олешках, о котором договорилась первая леди США Мелания Трамп?

В Олешках продолжается разминирование маршрута, по которому в оккупированный город прибудет гуманитарная помощь, написал Лубинец в Telegram-канале. Чиновник подтвердил, что уже 54 часа подряд действует режим локального прекращения огня и что первоочередная задача — доставить помощь и организовать эвакуацию людей. Согласно видео агентства "Белта", в спасательной миссии участвует Беларусь. Фокус собрал информацию о ходе гуманитарной миссии в Олешках.

Российская и украинская стороны соблюдают режим тишины, а Лубинец поддерживает контакты с российским омбудсменом Яной Лантратовой, говорится в сообщении чиновника. Помимо информации о первой партии помощи 30 октября, других данных нет. Кроме того, омбудсмен не упомянул, что находится в Беларуси.

Видео дня

Ситуация в Олешках — Лубинец о спасательной операции 29 октября Фото: Скриншот

Ситуация в Олешках — что известно

Белорусские СМИ сообщили, что украинская делегация во главе с Лубинцем прибыла на пункт пропуска "Новая Гута", расположенный на трассе Е95 от Чернигова. На видео — белый пикап, из которого выходит украинский омбудсмен. Кроме того, публикацию проиллюстрировали изображением пассажирского самолета: не уточняется, доберутся ли жители Олешек в Беларусь авиатранспортом или иным способом. Указано, что Минск также участвует в гуманитарной операции и, как оказывается, выступает "гарантом данных процессов".

Ситуация в Олешках — Беларусь о Лубинце и спасательной миссии 29 октября Фото: Скриншот

Около 9 часов 29 октября Яна Лантратова в Telegram-канале подтвердила перемирие и заявила, что для Олешек собрали гуманитарный груз — продукты, топливо, лекарства, средства гигиены. Кроме того, в беседе с росСМИ она заверила, что люди смогут выехать в Украину или в РФ, и им никто не будет мешать. Российская чиновница опубликовала кадры от российских военных из группировки "Днепр", которые проводят разминирование дорог под Олешками. В кадр попала НРК "Курьер" для разминирования и сапер, который проверял местность. При этом россияне заявили, что уровень заминирования территории очень высок, и показали, как на дороге лежат чистые и незагрязненные мины с надписями на украинском языке.

Ситуация в Олешках — НРК РФ по разминированию Фото: Министерство обороны РФ

Ситуация в Олешках — мины, обнаруженные ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ

Первая леди США Мелания Трамп продолжила освещение операции в Олешках и написала в соцсетях, что в РФ прибыли четыре журналиста республиканского СМИ Newsmax для документирования процесса.

Ситуация в Олешках — Мелания Трамп о спасательной операции 29 октября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о гуманитарной катастрофе в Олешках, к решению которой присоединилась Мелания Трамп. В городе в Херсонской области, оккупированном в первые дни вторжения РФ, находится около 2 тыс. человек (ранее там проживало около 30 тыс.). Последняя доставка продуктов и других вещей состоялась в мае 2026 года. Город заблокирован, поскольку окружающие поля и дороги заминированы, а российские военные с помощью дронов выслеживают людей, пытающихся выбраться. В ходе переговоров между США и РФ 21 октября Путин согласился на локальное перемирие в Олешках, которое объявили с 3 часов 27 октября.

Напоминаем, что Дмитрий Лубинец рассказал о спасательной операции в Олешках, которая будет состоять из четырёх этапов. Кроме того, 28 октября стало известно, куда отправят жителей Олешек, желающих вернуться в Украину.