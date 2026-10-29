В Олешках режим тиші 54 години, а Лубінець прибув у Білорусь: як рятують людей (фото, відео)

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець підтвердив дотримання режиму тиші в Олешках та повідомив, що перший гуманітарний транспорт туди дістанеться вже завтра, 30 жовтня. Омбудсмен перебуває у Білорусі, а білоруські медіа опублікували відео моменту прибуття машин та показали пасажирський літак. Що відбувається з порятунком людей в Олешках, про який домовилась Перша леді США Меланія Трамп?

У Олешках продовжують розмінування маршруту, яким в окуповане місто приїде гуманітарна допомога, написав Лубінець у Telegram-каналі. Посадовець підтвердив, що 54 годину поспіль триває режим локального припинення вогню і що найперше завдання — привезти допомогу та організувати евакуацію людей. Згідно з відео медіа Belta, у рятувальній місії бере участь Білорусь. Фокус зібрав інформацію про перебіг гуманітарної місії в Олешках.

Російська та українська сторона дотримується режиму тиші, а Лубінець підтримує контакти з російською омбудсменкою Яною Лантратовою, ідеться у дописі посадовця. Окрім інформації про першу партію допомоги 30 жовтня, інших даних немає. Крім того, омбудсмен не написав, що перебуває у Білорусі.

Видео дня

Ситуація в Олешках — Лубінець про рятувальну місію 29 жовтня Фото: Скриншот

Ситуація в Олешках — що відомо

Білоруські медіа повідомили, що українська делегація на чолі з Лубінцем прибула на пункт пропуску "Нова Гута", розташованому на трасі Е95 від Чернігова. На відео — білий пікап, з якого виходить український омбудсмен. Крім того, допис проілюстрували пасажирським літаком: не уточнюється, чи жителі Олешок дістануться до Білорусі авіатранспортом, чи іншим способом. Вказано, що Мінськ також бере участь у гуманітарній операції й, як виявляється, виступає "гарантом даних процесів".

Ситуація в Олешках — Білорусь про Лубінця та рятувальну місію 29 жовтня Фото: Скриншот

Близько 9 год 29 жовтня Яна Лантратова у Telegram-каналі підтвердила перемир'я та заявила, що в Олешки зібрали гуманітарний вантаж — їжу, пальне, ліки, засоби гігієни. Крім того, у розмові з росЗМІ вона запевнила, що люди зможуть виїхати в Україну чи у РФ і їм ніхто не заважатиме. Росіянська посадовиця опублікувала кадри від російських військових з угрупування "Днепр", які проводять розмінування доріг під Олешками. У кадр потрапила НРК "Курьер"для розмінування та сапер, який перевіряв місцевість. При цьому росіяни заявили, що рівень замінування території дуже високий та показали, які на дорозі лежать чисті й незабруднені міни з надписами українською мовою.

Ситуація в Олешках — НРК РФ для розмінування Фото: Міноборони РФ

Ситуація в Олешках — міни, які показали ЗС РФ Фото: Міноборони РФ

Перша леді США Меланія Трамп продовжила інформаційний супровід операції в Олешках і написала у соцмережах, що у РФ прибули чотири журналісти республіканського медіа Newsmax для документування процесу.

Ситуація в Олешках — Меланія Трамп про рятувальну місію 29 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про гуманітарну катастрофу в Олешках, до розв'язання якої долучилась Меланія Трамп. У місті на Херсонщині, окупованому у перші дні вторгнення РФ, перебуває близько 2 тис. людей (раніше жило близько 30 тис.). Остання доставка продуктів та інших речей відбулась у травні 2026 року. Місто заблоковане, оскільки навколишні поля та дороги заміновані, а російські військові полюють дронами на людей, які намагаються вибратись. Під час переговорів між США та РФ 21 жовтня Путін погодився на локальне перемир'я в Олешках, яке оголосили з 3 год 27 жовтня.

Нагадуємо, Дмитро Лубінець розповів про рятувальну місію в Олешках, Яка складатиметься з чотирьох кроків. Крім того, 28 жовтня стало відомо, куди повезуть жителів Олешок, які хочуть повернутись в Україну.