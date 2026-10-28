Основний етап евакуації з Олешок відбудеться 30 жовтня: куди повезуть людей

Евакуація людей з окупованого росіянами міста Олешки на Херсонщині може початись вже у п'ятницю 30 жовтня, повідомили у мережі. Процес перебуватиме під безпосереднім наглядом представників України, США та РФ. Що відомо про рятувальну операцію у місті, розташованому навпроти Херсона по той бік Дніпра?

Людей, яких рятуватимуть з Олешок, повезуть спершу в Криму, написали у Telegram-каналі Unraine context, який спеціалізується на інформуванні про операції силовиків та на фронті. При цьому бажаючі повернутись на підконтрольну Україні територію спершу поїдуть в Анапу, а ті, хто хоче у РФ — у Сімферополь, ідеться у дописі.

30 жовтня у п'ятницю відбудеться основний етап евакуації з Олешок, уточнили у каналі. При цьому не зрозуміло, скільки людей вивезуть, який вид транспорту та у якій кількості використають та чи буде можливість виїхати іншого дня.

Згідно з домовленостями, громадянам, які хочуть повернутись в Україну, влада РФ повинна надати трансфер та вивезти за кордон. У яку саме країну вони поїдуть, не вказано: не ясно, чи ідеться про Грузію, Туреччину, країни Балтії, Казахстан тощо.

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"Сподіваємося, що всі, хто бажає виїхати на підконтрольну Україні територію, зрештою дістануться саме туди, а не опиняться в російських катівнях", — наголосили у каналі.

Ситуація в Олешках — інформація про основний етап евакуації Фото: Скриншот

Ситуація в Олешках — що відбувається

Наголосимо, омбудсмен Дмитро Лубінець, який координує рятувальну операцію в Олешках, не писав про те, що людей спершу повезуть в окупований Крим. Водночас, у коментарі телемарафону посадовець заявив, що люди за бажанням зможуть виїхати в Україну чи у РФ. Російська омбудсменка Яна Лантратова не озвучувала деталі евакуації. Представник окупаційної влади Володимир Сальдо заявив, що людей вивозитимуть на окуповану частину Херсонщини, в окупований Крим, або на російську територію — у Ростовську область, Краснодарський та Ставропольський край. Зі слів Сальдо, для них підготували спеціальні місця тимчасового розміщення: не уточнив, чи планується вивезення в Україну.

Ситуація в Олешках — де розташоване місто з гуманітарною катастрофою Фото: Скриншот

Фокус писав про гуманітарну катастрофу в Олешках, яка склалась влітку-восени 2026 року. Волонтери повідомили, що останню партію продуктів та необхідних речей у це місто привозили у травні. Інших поставок не було, оскільки дороги та поля заміновані та перебувають під ударами дронів. Українські військові розповіли, що доправили в Олешки кілька тонн продуктів, використовуючи вантажні безпілотники: не все дісталось простим людям, бо частину відібрали або знищили росіяни.

За підтримки Першої леді США Меланія Трамп Україна та РФ оголосили локальне перемир'я в Олешках з 27 жовтня. Лубінець розповів, що тристороння команда розробила процедуру евакуації, за перебігом якої стежитимуть журналісти республіканського медіа Newsmax.

Нагадуємо, 28 жовтня український омбудсмен повідомив, як відбувається режим дотримання тиші в Олешках та які кроки мають зробити перед евакуацією.