Основной этап эвакуации из Олешек состоится 30 октября: куда отправят людей

Эвакуация людей из оккупированного россиянами города Олешки в Херсонской области может начаться уже в пятницу, 30 октября, сообщили в сети. Процесс будет проходить под непосредственным наблюдением представителей Украины, США и РФ. Что известно о спасательной операции в городе, расположенном напротив Херсона на другом берегу Днепра?

Людей, которых будут эвакуировать из Олешек, сначала отвезут в Крым, сообщили в Telegram-канале Unraine context, специализирующемся на освещении операций силовых структур и событий на фронте. При этом желающие вернуться на подконтрольную Украине территорию сначала отправятся в Анапу, а те, кто хочет в РФ — в Симферополь, говорится в сообщении.

30 октября, в пятницу, состоится основной этап эвакуации из Олешек, уточнили на канале. При этом пока неизвестно, сколько человек вывезут, какой вид транспорта и в каком количестве задействуют, а также будет ли возможность выехать в другой день.

Согласно договоренностям, власти РФ должны предоставить трансфер и вывезти за границу граждан, желающих вернуться в Украину. В какую именно страну они отправятся, не указано: неясно, речь идет о Грузии, Турции, странах Балтии, Казахстане и т. д.

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"Надеемся, что все, кто желает выехать на подконтрольную Украине территорию, в конечном итоге доберутся именно туда, а не окажутся в российских застенках", — подчеркнули в канале.

Ситуация в Олешках — информация об основном этапе эвакуации Фото: Скриншот

Ситуация в Олешках — что происходит

Отметим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец, координирующий спасательную операцию в Олешках, не упоминал о том, что людей сначала отправят в оккупированный Крым. В то же время в комментарии в ходе телемарафона чиновник заявил, что люди по желанию смогут выехать в Украину или в РФ.

Российский омбудсмен Яна Лантратова не озвучивала подробности эвакуации. Представитель оккупационных властей Владимир Сальдо заявил, что людей будут вывозить в оккупированную часть Херсонской области, в оккупированный Крым или на российскую территорию — в Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край. По словам Сальдо, для них подготовлены специальные места временного размещения: он не уточнил, планируется ли вывоз в Украину.

Ситуация в Олешках — где находится город, переживающий гуманитарную катастрофу Фото: Скриншот

Фокус писал о гуманитарной катастрофе в Олешках, сложившейся летом-осенью 2026 года. Волонтеры сообщили, что последнюю партию продуктов и необходимых вещей в этот город доставляли в мае. Других поставок не было, поскольку дороги и поля заминированы и находятся под обстрелом дронов. Украинские военные рассказали, что доставили в Олешки несколько тонн продуктов с помощью грузовых беспилотников: не всё досталось простым людям, так как часть была отобрана или уничтожена россиянами.

При поддержке первой леди США Мелании Трамп Украина и РФ объявили о локальном перемирии в Олешках с 27 октября. Лубинец рассказал, что трехсторонняя группа разработала процедуру эвакуации, за ходом которой будут следить журналисты республиканского СМИ Newsmax.

Напоминаем, что 28 октября украинский омбудсмен рассказал, как соблюдается режим тишины в Олешках и какие меры необходимо принять перед эвакуацией.