Воспользовались "тишиной": ВС РФ готовят форсирование Днепра под прикрытием миссии в Олешках

Пока в Олешках Херсонской области продолжается режим тишины для проведения гуманитарной миссии, российские военные используют это время для усиления позиций, подвоза боекомплекта и перемещения дроновых расчетов для подготовки к новым ударам.

О происходящем уже открыто говорят военные. В частности, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" констатирует, что противник подтягивает ближе к Днепру расчеты БпЛА и всю инфраструктуру для того, чтобы потом наносить удары как можно глубже на подконтрольный ВСУ правый берег.

"Обстановка после окончания перемирия однозначно обострится, положение наших войск может осложниться, не исключена активность десантных групп противника через Днепр", — пишет он.

Такого же мнения придерживается Станислав "Осман" Бунятов.

"Россияне готовятся к наступлению на Херсонском направлении. На прифронтовых территориях готовят укрепления, затягивают сетками дороги, а в населенные пункты непрерывно завозят личный состав, БК и провизию. Это было вполне ожидаемо, ни один не упустил бы такую ​​возможность. Это мини-пример того, что будет происходить после объявления перемирия по всей линии фронта", — констатирует украинский защитник.

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Он также предупреждает, что не стоит забывать о Никополе:

"Командование Вооруженных Сил не должно исключать возможную угрозу массовой активности малых групп и ДРГ на этом направлении, особенно когда внимание приковано к Херсону".

Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский тоже не исключает наступления и поясняет, почему не стоит верить в перемирие с Россией.

"У п***ров еще хватает всего и личного состава в том числе. Сейчас мы полностью контролируем ситуацию и быстро реагируем, если будет перемирие, мы просто будем наблюдать ситуацию. А потом, если не удастся достигнуть устойчивого мира со всеми гарантиями, они *бнут по полной по всем фронтам и, возможно, одновременно", — пишет он у себя в Telegram-канале.

Информацию о "телодвижениях" армии оккупантов обнародовало и немецкое издание Bild.

Со ссылкой на одного из украинских военнослужащих, ресурс пишет, что российские КамАЗы непрерывно перевозят боевые подразделения, а промышленную зону Каховки оборудуют противодроновыми сетями.

Боец также рассказал, что в лесу возле села Раденское армия РФ разместила большое количество РСЗО "Град". Кроме того, там они оборудуют укрытия и вырубают деревья.

О передвижении военных грузовиков оккупантов также сообщают жители Голой Пристани.

Как известно, российские войска превратили Олешки в плацдарм для обстрелов Херсона, расположенного на противоположном берегу. В ответ украинские силы наносят удары по позициям врага в самом городе и его окрестностях. Как отмечает Fox News Digital, любое прекращение огня временно ослабляет военное давление на российские подразделения, дислоцированные в этом районе.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец улетел в Россию, чтобы оттуда выехать в оккупированные Олешки и лично контролировать ход гуманитарной миссии.

Также сообщалось, что в первый день перемирия в Херсоне подорвался военный прсс-офицер Владимир Обертас.