"Болезненно напоминает Мариуполь": жители Олешек боятся участвовать в эвакуации, — Андрющенко

Эвакуация во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области поставила местных жителей перед сложным выбором. Люди боятся провокаций и принудительной вывозки в Россию. Они опасаются, что может повториться "мариупольский сценарий", когда мирные жители, рассчитывая на безопасный выезд, вместо этого оказывались на территории РФ.

О ситуации в городе сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сославшись на данные местных источников. По его словам, у жителей нет никаких гарантий безопасности, и они с большой настороженностью относятся даже к самой процедуре регистрации, учитывая непредсказуемые и потенциально опасные действия россиян.

"На два главных вопроса нет ответа: будет ли выезд действительно безопасным и действительно ли они попадут в Украину. Опасения понятны: россияне могут сделать что угодно. Некоторые вспоминают даже Мариуполь и случаи, когда вместо Васильевки люди оказывались в Ростове. Многие боятся просто зарегистрироваться. Для них это очень трудный выбор", — пишет Андрющенко.

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Руины в Олешках Херсонской области Фото: 34 бригада морской пехоты "Борисфен" ВСУ

Как он отметил, "волонтеры" оккупантов утверждают, что транспорт будет курсировать по разным направлениям: на подконтрольную Украине территорию, в Россию или вглубь оккупированных территорий.

В частности, регистрация на выезд происходит в местной больнице, где псевдоволонтеры прибегают к психологическому давлению. Они настойчиво агитируют людей ехать исключительно в Российскую Федерацию или же запугивают их перспективой прохождения "фильтрации" и риском быть "вывезенными в неизвестном направлении". В то же время они советуют людям просто запастись продуктами и оставаться дома.

"Подводя итог: лично мне это до боли напоминает проблемный процесс эвакуации из Мариуполя — до боли, почти в физическом смысле. Всё было точно так же: регистрация, путаница с автобусами, манипуляции со стороны россиян. Хочу ошибиться, как никогда раньше", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Катастрофа в Олешках: подробности

Олешки расположены на левом берегу Днепра, напротив Херсона. До начала полномасштабного вторжения население города составляло около 24 000 человек. За время российской оккупации и интенсивных боевых действий оно сократилось примерно до 2 000 человек — в основном это пожилые люди.

В настоящее время город находится непосредственно на линии фронта. Российские войска превратили Олешки в плацдарм для обстрелов Херсона, расположенного на противоположном берегу. В ответ украинские силы наносят удары по позициям врага в самом городе и его окрестностях. Жизнь здесь характеризуется наличием заминированных дорог, острой нехваткой продуктов питания и медикаментов, а также почти полным отсутствием базовых коммунальных услуг.

Как отмечает Fox News Digital, такая ситуация ставит Киев перед сложной дилеммой: с одной стороны, местные украинцы остро нуждаются в поддержке, а с другой — любое прекращение огня временно ослабляет военное давление на российские подразделения, дислоцированные в этом районе.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Олешек смогут сами выбрать, уезжать ли им в Украину или в Россию, а те, кто решит остаться, получат помощь на месте. Лубинец рассказал, что после разминирования дороги в городе будут работать представители Украины, США и России.

Также сообщалось, что режим прекращения огня в районе Олешек вступил в силу в ночь на 27 октября — в три часа по киевскому времени.