"Болісно нагадує Маріуполь": люди в Олешках бояться брати участь в евакуації, — Андрющенко

Евакуація в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області поставила місцевих жителів перед складним вибором. Люди бояться провокацій і примусового вивезення до Росії. Вони переймаються тим, що може повторитися "маріупольський сценарій", коли цивільні, розраховуючи на безпечний виїзд, натомість опинялися на території РФ.

Про ситуацію в місті повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, посилаючись на дані місцевих джерел. За його словами, жителі не мають жодних гарантій безпеки й з великою пересторогою ставляться навіть до самої процедури реєстрації, зважаючи на непередбачувані та потенційно небезпечні дії росіян.

"На два головні питання відповіді немає: чи буде виїзд справді безпечним і чи дійсно вони потраплять в Україну. Побоювання зрозумілі: росіяни можуть зробити, що завгодно. Дехто згадує навіть Маріуполь та випадки, коли замість Василівки люди опинялись в Ростові. Багато хто боїться просто зареєструватися. Для них це дуже важкий вибір", — пише Андрющенко.

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Руїни в Олешках Херсонської області Фото: 34 бригада морської піхоти "Борисфен" ЗСУ

Як він зазначив, "волонтери" окупантів стверджують, що транспорт курсуватиме за різними напрямками: до підконтрольної Україні території, до Росії або вглиб окупованих територій.

Зокрема, реєстрація на виїзд відбувається в місцевій лікарні, де псевдоволонтери вдаються до психологічного тиску. Вони наполегливо агітують людей їхати виключно до Російської Федерації або ж залякують їх перспективою проходження "фільтрації" та ризиком бути "вивезеними в невідомому напрямку". Водночас вони радять людям просто запастися продуктами й залишатися вдома.

"Підсумовуючи: особисто мені це до болю нагадує проблемний процес евакуації з Маріуполя — до болю, майже у фізичному сенсі. Усе було так само: реєстрація, плутанина з автобусами, маніпуляції з боку росіян. Хочу помилитись, як ніколи до того", — наголосив Петро Андрющенко.

Катастрофа в Олешках: деталі

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона. До початку повномасштабного вторгнення населення міста становило близько 24 000 осіб. За час російської окупації та інтенсивних бойових дій воно скоротилося приблизно до 2 000 — переважно це люди похилого віку.

Наразі місто перебуває безпосередньо на лінії фронту. Російські війська перетворили Олешки на плацдарм для обстрілів Херсона, розташованого на протилежному березі. У відповідь українські сили завдають ударів по позиціях ворога в самому місті та його околицях. Життя тут характеризується наявністю замінованих шляхів, гострою нестачею продуктів харчування й медикаментів, а також майже повною відсутністю базових комунальних послуг.

Як зазначає Fox News Digital, така ситуація ставить Київ перед складною дилемою: з одного боку, місцеві українці гостро потребують підтримки, а з іншого — будь-яке припинення вогню тимчасово послабляє військовий тиск на російські підрозділи, що дислокуються в цьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Олешок зможуть самі обрати, виїжджати їм в Україну чи до Росії, а ті, хто вирішить залишитися, отримають допомогу на місці. Лубінець розповів, що після розмінування дороги в місті працюватимуть представники України, США та Росії.

Також повідомлялося, що режим припинення вогню в районі Олешок стартував у ніч на 27 жовтня – о третій годині за київським часом.