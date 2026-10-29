Скористалися "затишшям": ЗС РФ готують форсування Дніпра під прикриттям місії в Олешках

Поки в Олешках Херсонської області триває режим тиші для проведення гуманітарної місії, російські військові використовують цей час для зміцнення позицій, підвезення боєкомплекту та переміщення дронових розрахунків з метою підготовки до нових ударів.

Про те, що відбувається, вже відкрито говорять військові. Зокрема, старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" зазначає, що противник підтягує ближче до Дніпра розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру для того, щоб потім завдавати ударів якомога глибше на контрольований ЗСУ правий берег.

"Ситуація після закінчення перемир’я однозначно загостриться, становище наших військ може ускладнитися, не виключена активність десантних груп противника через Дніпро", — пише він.

Такої ж думки дотримується Станіслав "Осман" Бунятов.

"Росіяни готуються до наступу на Херсонському напрямку. На прифронтових територіях готують укріплення, затягують дороги сітками, а в населені пункти безперервно доставляють особовий склад, бойове спорядження та провізію. Це було цілком очікувано, жоден би не пропустив таку можливість. Це міні-приклад того, що відбуватиметься після оголошення перемир’я по всій лінії фронту", — констатує український захисник.

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Він також застерігає, що не варто забувати про Нікополь:

"Командування Збройних Сил не повинно виключати можливу загрозу масової активності невеликих груп та ДРГ на цьому напрямку, особливо коли увага прикута до Херсона".

Колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин "Дід" Прошинський також не виключає наступу і пояснює, чому не варто вірити в перемир’я з Росією.

"У п***рів ще вистачає всього, зокрема й особового складу. Зараз ми повністю контролюємо ситуацію і швидко реагуємо; якщо буде перемир’я, ми просто спостерігатимемо за ситуацією. А потім, якщо не вдасться досягти сталого миру з усіма гарантіями, вони **бнуть щосили на всіх фронтах і, можливо, одночасно", — пише він у своєму Telegram-каналі.

Інформацію про "рухи" армії окупантів оприлюднило й німецьке видання Bild.

Посилаючись на одного з українських військовослужбовців, ресурс повідомляє, що російські КамАЗи безперервно перевозять бойові підрозділи, а промислову зону Каховки обладнують протидроновими сітками.

Боєць також розповів, що в лісі поблизу села Раденське армія РФ розмістила велику кількість РСЗВ "Град". Крім того, там вони облаштовують укриття та вирубують дерева.

Про пересування військових вантажівок окупантів також повідомляють мешканці Голої Пристані.

Як відомо, російські війська перетворили Олешки на плацдарм для обстрілів Херсона, розташованого на протилежному березі. У відповідь українські сили завдають ударів по позиціях ворога в самому місті та його околицях. Як зазначає Fox News Digital, будь-яке припинення вогню тимчасово послаблює військовий тиск на російські підрозділи, дислоковані в цьому районі.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець вилетів до Росії, щоб звідти вирушити до окупованих Олешок і особисто контролювати хід гуманітарної місії.

Також повідомлялося, що в перший день перемир’я в Херсоні підірвався військовий офіцер Володимир Обертас.