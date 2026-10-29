Рятувальна операція в Олешках: про що Арахамія вмовляв Меланію Трамп, — ЗМІ

В Олешках Херсонської області триває гуманітарна операція, за перебігом якої стежить увесь світ. Але їй передувала тривала підготовка, що могла зірватися в будь-який момент.

Про гуманітарну катастрофу в окупованому місті на міжнародному рівні заговорили ще в середині вересня 2026 року, пише "Українська правда" у матеріалі "Всі бояться, але роблять: як локальне перемир’я в Олешках стало тестом для великої угоди".

19 вересня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков та інших впливових релігійних об’єднань із проханням втрутитися в ситуацію.

Перед цим, 16 вересня, понтифік зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну з пропозицією про тимчасове припинення вогню та доставку мешканцям міста їжі, ліків і, за необхідності, евакуацію тих, хто цього бажає.

Видео дня

Через три дні Лев XIV обговорив ті ж питання з президентом України Володимиром Зеленським.

20 вересня віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу до подій в Олешках.

Однак переломним моментом і поштовхом до позитивного вирішення питання стало втручання у ситуацію першої леді США Меланії Трамп, яка, за заявами Білого дому, допомогла досягти домовленості між Україною та Росією про локальне припинення вогню в Олешках.

За інформацією УП, з української сторони роботу з росіянами та партнерами координував Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця, а непублічні переговори з Білим домом та російськими структурами вів член переговорної групи та лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Ім’я останнього у заяві пані Трамп не згадувалося, однак, як стверджують журналісти, саме Арахамія нібито вмовив її виступити з публічною заявою щодо Олешок.

"Росіяни вчергове почали з'їжджати від домовленостей. І наші через Давида домовилися з Вашингтоном, щоб Меланія виступила із заявою і такк відрізала росіянам можливість зістрибнути", — розповіло виданню джерело в українських дипломатичних колах.

На момент написання матеріалу Арахамія не коментував інформацію, опубліковану "Українською правдою". Однак 23 жовтня у своїх соцмережах він щиро подякував Папі Римському та Меланії Трамп за те, що вдалося домогтися проведення цієї місії.

27 жовтня політик проінформував про початок гуманітарної операції в рамках ініціативи Меланії Трамп щодо розблокування Олешок.

Домовленість щодо Олешок виявилася не одноразовою, адже підписані документи передбачають і продовження гуманітарних операцій у Херсонській області, координацію яких має здійснювати перша леді США Меланія Трамп.

Документ 23 жовтня підписали російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова та її український колега Дмитро Лубінець. Для цього представники обох країн зустрілися в Білорусі.

Нагадаємо, військові попереджають, як росіяни можуть використовувати режим тиші в Олешках.

Також повідомлялося, що Дмитро Лубінець спочатку приїхав до Білорусі, а звідти вилетів до Росії, де з Анапи вирушить до окупованих Олешок. Щоб стежити за ходом операції.