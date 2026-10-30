"Усі аспекти узгоджені": Меланія Трамп прокоментувала евакуацію в Олешках

Перша леді США Меланія Трамп, яка координує гуманітарну місію в Олешках, назвала кількість людей, яких буде евакуйовано.

Понад 750 осіб вирішили покинути місто, окуповане Росією, повідомила вона в Х.

До складу колони, яка вивозитиме людей, входять 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

"Усі аспекти роботи колони, зокрема забезпечення безпечного проїзду до Олешки та назад, були узгоджені між російським та українським керівництвом", — йдеться у повідомленні.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, місія проходить без інцидентів. До міста привезли гуманітарну допомогу, яку розподілять серед тих, хто вирішив залишитися, а людям, які вирішили евакуюватися, надають автобуси: окремо для тих, хто хоче виїхати до Росії, та окремо для тих, хто вирішив повернутися до України.

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"Ця місія стала можливою завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп. Дякую їй. Дякую також Силам оборони України за неухильне дотримання режиму тиші", — написав Лубінець.

Буквально вчора "Українська правда" опублікувала інформацію про те, що з української сторони роботу з росіянами та партнерами координував Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця, а непублічні комунікації з Білим домом та російськими структурами вів член переговорної групи та лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Ім’я останнього у заяві пані Трамп не згадувалося, однак, як стверджують журналісти, саме Арахамія нібито вмовив її виступити з публічною заявою щодо Олешок.

Меланія Трамп, надихнувшись першим успіхом, уже заявила про бажання й надалі координувати й інші гуманітарні місії в Херсонській області.

Нагадаємо, яким маршрутом мешканці Олешок повертатимуться до України.

Також повідомлялося, як ЗС РФ використовують режим тиші в Олешках і що вони задумали.