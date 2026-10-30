Жителей Олешок эвакуируют из зоны оккупации: по какому маршруту они будут возвращаться в Украину

Украинская делегация вместе с жителями, эвакуирующимися из временно оккупированного города Олешки, отправилась в сложное путешествие в Украину через третьи страны.

Маршрут пролегает через Анапу (Россия) и Беларусь, откуда людей доставят в Украину специальными автобусными рейсами. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По его словам, гражданских лиц и членов делегации доставят из Анапы в Беларусь, а оттуда — наземным транспортом непосредственно в Украину. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасного возвращения граждан на родину.

Гуманитарная миссия в Олешках

По состоянию на осень 2026 года временно оккупированный город Олешки Херсонской области находится на грани гуманитарной катастрофы из-за полной блокады со стороны российских войск. В городе остаются около двух тысяч мирных жителей. Еще с мая они отрезаны от поставок продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. В то же время попытки самостоятельно выехать становятся невозможными из-за масштабного минирования дорог и атак вражеских беспилотников.

Видео дня

Для спасения местных жителей 27 октября была начата специальная гуманитарная миссия — инициатива, согласованная с российской стороной первой леди США Меланией Трамп. Непосредственное участие в спасательной операции принял Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. 29 октября он прибыл из Беларуси в оккупированный Крым, чтобы координировать действия на месте.

Напомним, 30 октября появились первые кадры гуманитарной колонны, которая отправилась в Олешки.

Кроме того, Лубинец и глава ОВ Кирилл Буданов показали видео общения с людьми: жители Олешко плакали и обнимали украинских представителей.