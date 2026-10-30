Буданов показал кадры эвакуации из Олешек: транспорт для желающих уехать уже готов

В Олешках прямо сейчас проходит гуманитарная операция: для жителей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, подготовлен транспорт, а в город доставлена помощь. Кирилл Буданов опубликовал кадры с места событий и подчеркнул, что операция должна быть продолжена.

Транспорт для желающих выехать на подконтрольную Украине территорию уже готов, а гуманитарная помощь доставлена в город — так выглядит гуманитарная операция в Олешках, которая проходит в данный момент. О ее ходе рассказал и показал кадры руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

С украинской стороны операцию координирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с которым Буданов, по его словам, находится на постоянной связи.

"Это важная операция, и она должна быть продолжена. Для Украины важна жизнь каждого гражданина", — отметил он.

В Олешки доставили гуманитарную помощь

Олешки расположены на противоположном от Херсона берегу Днепра. До 2022 года здесь проживало около 24 тысяч человек, однако Россия захватила город в начале полномасштабного вторжения, и за годы оккупации и боевых действий население сократилось примерно до двух тысяч – в основном это люди пожилого возраста.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

Город находится прямо на линии фронта: российские войска используют его в качестве базы для нанесения ударов через реку по Херсону, а украинские силы наносят удары по российским позициям в самом городе и вокруг него. Дороги заминированы, не хватает еды и медикаментов, базовые услуги практически не работают.

Для Киева такая операция означает сложный компромисс, отмечало Fox News Digital: в городе остаются украинцы, нуждающиеся в помощи, но прекращение огня в то же время временно снимает военное давление с российских подразделений, действующих в этом районе.

Ранее сообщалось, что украинская делегация благополучно добралась до Олешок и приступила к эвакуации людей и раздаче гуманитарной помощи. По имеющимся данным, в Украину должны вернуться 527 жителей города — это примерно четверть всех, кто там оставался.

Также сообщалось, что режим тишины в Олешках длился уже 75 часов, а гуманитарный конвой находился в Армянске и отправлялся за людьми. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, работающий в оккупированной части Херсонской области — омбудсмен надел кепку с тризубом, запрещенным в России.