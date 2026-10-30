Гуманитарный конвой отправился в Олешки: Лубинец показал, как проходит спасение людей (видео)

В Олешках уже 75 часов подряд продолжается "час тишины", а гуманитарный конвой находится в Армянске и выезжает на спасение людей, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Чиновник находится в оккупированной россиянами части Херсонской области и надел кепку с тризубом, запрещенным в РФ.

Для эвакуации людей подготовлено 25 автобусов на 750 мест и специальные машины скорой помощи для маломобильных граждан, сообщил уполномоченный по защите прав человека в видеообращении из Армянска. За спиной чиновника — очередь из машин, которые отправятся в Олешки для спасения людей.

Лубинец заявил, что "всё подготовлено на высоком уровне" и что грузовики с гуманитарной помощью отправляются в Олешки. Также он заверил, что людям, желающим уехать, предоставят возможность безопасно покинуть оккупированный россиянами город. Кроме того, тем, кто решил не уезжать, оставят необходимые вещи. Чиновник подчеркнул, что это первый случай с начала войны, когда режим тишины длится так долго, и что "ни одна из сторон" его не нарушала.

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"Сегодняшний этап приведёт к тому, что мы совместно доставим гуманитарную помощь в Олешки для всех остававшихся там жителей, и каждый, кто хочет получить помощь, её получит, в том числе помощь будет оказана тем, кто хочет уехать из Олешек. Отдельно мы договорились помогать гражданам, желающим выехать в Украину: им будет предоставлена такая возможность. Гражданам, желающим выехать в РФ, также будет оказана помощь", — сказал он.

Омбудсмен опубликовал кадры с пресс-конференции в Армянске перед выездом в Олешки. Видно около десятка микрофонов российских СМИ, знак республиканского телеканала Newsmax, а логотипов украинских СМИ нет, хотя, по словам Лубинца, они там есть.

Ситуация в Олешках — как проходит гуманитарная миссия 30 октября

Омбудсмен РФ Яна Лантратова добавила, что помимо гуманитарных грузов в Олешки прибудут 50 врачей и девять машин скорой помощи. Количество мест для маломобильных — около 30, а также будет отдельный автобус, в котором люди смогут перевозить домашних животных, и отдельные машины — для вещей. Лантратова подчеркнула, что те, кто хочет уехать, должны сесть в автобусы до 14:00 (по московскому времени). После 14:00 начнут раздавать гуманитарную помощь тем, кто останется.

Ситуация в Олешках — Яна Лантратова о гуманитарной миссии 30 октября Фото: Скриншот

Кроме того, росСМИ ТАСС сообщило, что в конвое также находятся представители РПЦ.

Отметим, что о гуманитарной катастрофе в Олешках начали говорить летом-осенью 2026 года. По данным волонтеров, в городе, расположенном напротив Херсона на другом берегу Днепра, находится около 2 тыс. украинцев, а последняя доставка продуктов и других вещей состоялась в мае. Люди не могут выбраться из населенного пункта, поскольку поля и дороги заминированы, а операторы ВС РФ охотятся на тех, кто пытается выйти.

По итогам переговоров Путина со спецпредставителем США Стивом Виткоффом было объявлено о проведении гуманитарной операции в Олешках. Инициатива была реализована благодаря поддержке первой леди США Мелании Трамп. Начало миссии — в 3 часа 27 октября, ориентировочное время завершения — 1 ноября.

Напоминаем, что американское СМИ FoxNews сообщило, куда доставят жителей Олешек, желающих уехать в Украину, а куда — тех, кто хочет уехать в РФ.