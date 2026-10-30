Гуманітарний конвой вирушив до Олешок: Лубінець показав, як відбуваєтся порятунок людей (відео)

У Олешках 75 годин поспіль триває годин тиші, а гуманітарний конвой перебуває в Армянську та виїжджає на порятунок людей, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Посадовець перебуває на окупованій росіянами частині Херсонської області та вдягнув кепку з тризубом, забороненим у РФ.

Для вивезення людей підготували 25 автобусів на 750 місць та спеціальні машини швидкої допомоги для маломобільних громадян, сказав уповноважений з захисту прав людини на відео з Армянська. Позаду посадовця — черга з машин, які поїдуть в Олешки для порятунку людей.

Лубінець сказав, що "все підготовлено на високому рівні" і що вантажівки з гуманітарним вантажем рушають в Олешки. Також він запевнив, що людям, які захочуть виїхати, нададуть можливість безпечно покинути окуповане росіянами місто. Крім того, тим, хто вирішив не їхати, залишать необхідні речі. Посадовець наголосив, що це вперше з початку війни так довго триває режим тиші й що "жодна зі сторін" не порушували його.

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"Сьогоднішній етап призведе до того, що ми доставимо спільно гуманітарну допомогу в Олешки для всіх мешканців, які там залишаються, і кожен, хто хоче отримати допомогу, її отримують, в тому числі допомога буде надана, хто хоче виїхати з Олешок. Окремо ми домовились допомагати громадянам, які хочуть виїхати в Україну, їм буде надана така можливість. Громадянам, які хочуть виїхати в РФ, це так само буде надана допомога", — сказав він.

Омбудсмен опублікував кадри з пресконференції в Армянську перед виїздом в Олешки. Бачимо з десяток мікрофонів росЗМІ, позначку республіканського телеканалу Newsmax, а логотипів українських медіа немає, хоч вони, зі слів Лубінця, там є.

Ситуація в Олешках — як проходить гуманітарна місія 30 жовтня

Омбудсменка РФ Яна Лантратова додала, що окрім гуманітарних вантажів, в Олешки прибудуть 50 лікарів та дев'ять машин швидкої допомоги. Кількість місць для маломобільних — близько 30, і також буде окремий автобус, у якому люди можуть перевезти домашніх тварин, і окремі машини — для речей. Лантратова наголосила, що ті, хто хоче виїхати, повинні сісти в автобуси до 14 год (за московським часом). Після 14 год почнуть роздати гуманітарну допомогу тим, хто залишиться.

Ситуація в Олешках — Яна Лантратова про гуманітарну місію 30 жовтня Фото: Скриншот

Крім того, росЗМІ ТАСС повідомило, що у конвої також є представники РПЦ.

Зазначимо, про гуманітарну катастрофу в Олешках почали говорити влітку-восени 2026 року. Згідно з даними волонтерів, у місті, розташованому навпроти Херсона по той бік Дніпра, перебуває близько 2 тис. українців, а останнє підвезення продуктів та інших речей відбулось у травні. Люди не можуть вибратись з населеного пункту, оскільки поля та дороги заміновані, а оператори ЗС РФ полюють на тих, хто намагається вийти. За підсумками переговорів Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, оголосили про гуманітарну операцію в Олешках. Ініціативу реалізували завдяки підтримці Першої леді США Меланії Трамп. Початок місії — з 3 год 27 жовтня, орієнтовний час завершення — 1 листопада.

Нагадуємо, американське медіа FoxNews розповіло, куди привезуть жителів Олешок, які хочуть виїхати в Україну, а куди — тих, хто хоче поїхати у РФ.