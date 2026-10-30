Украинская делегация прибыла в Олешки: началась эвакуация людей (видео)

Украинская делегация благополучно добралась до Олешек, где приступила к эвакуации людей и раздаче гуманитарной помощи. В настоящее время 527 жителей города должны вернуться в Украину.

О прибытии делегации сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, режим тишины продолжается, а подробности гуманитарной операции будут обнародованы позднее.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в Олешки в составе украинской делегации. Там он присоединился к гуманитарной миссии, в ходе которой началась эвакуация местных жителей и раздача гуманитарной помощи.

Накануне, 29 октября, Арахамия сообщил, что украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем отправилась в сторону Олешко.

В тот же день в 18:14 он сообщил, что делегация представителей Украины, США и России добралась до пункта, откуда на следующий день должна была быть доставлена гуманитарная помощь в Олешки. На месте также находились представители СМИ трех стран, которые должны были обеспечить прозрачность проведения очередного этапа гуманитарной миссии.

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О гуманитарном кризисе в Олешках начали сообщать летом и осенью 2026 года. По информации волонтеров, в городе, расположенном на противоположном от Херсона берегу Днепра, оставалось около 2 тысяч украинцев. В последний раз продукты и другие необходимые вещи туда доставляли в мае.

Людям сложно выехать из Олешек из-за заминированных дорог и полей. Кроме того, по имеющимся сообщениям, российские операторы дронов атакуют тех, кто пытается покинуть населенный пункт.

После переговоров президента РФ Владимира Путина со специальным представителем США Стивом Виткоффом было объявлено о проведении гуманитарной операции в Олешках. Ее удалось организовать при поддержке первой леди США Мелании Трамп. Миссия началась в 03:00 27 октября, а завершить её предварительно планировали 1 ноября.

Кроме того, американский телеканал Fox News сообщил, куда будут доставлять жителей Олешек в зависимости от их выбора: тех, кто хочет вернуться в Украину, и тех, кто планирует уехать в Россию.