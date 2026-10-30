Українська делегація прибула до Олешок: розпочалася евакуація людей (відео)

Українська делегація безпечно дісталася до Олешок, де розпочала евакуацію людей і роздачу гуманітарної допомоги. Наразі 527 жителів міста мають повернутися в Україну.

Про прибуття делегації повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, режим тиші продовжується, а подробиці гуманітарної операції оприлюднять згодом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до Олешок у складі української делегації. Там він долучився до гуманітарної місії, під час якої розпочали евакуацію місцевих жителів і роздачу гуманітарної допомоги.

Напередодні, 29 жовтня, Арахамія писав, що українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешок.

Того ж дня о 18:14 він повідомив, що делегація представників України, США та Росії дісталася до пункту, звідки наступного дня мали доставляти гуманітарну допомогу в Олешки. На місці також були представники ЗМІ трьох країн, які мали забезпечити прозорість проведення чергового етапу гуманітарної місії.

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Про гуманітарну кризу в Олешках почали повідомляти влітку та восени 2026 року. За інформацією волонтерів, у місті, розташованому на протилежному від Херсона березі Дніпра, залишалося близько 2 тисяч українців. Востаннє продукти та інші необхідні речі туди доставляли у травні.

Виїхати з Олешок людям складно через заміновані дороги й поля. Також, за повідомленнями, російські оператори дронів атакують тих, хто намагається залишити населений пункт.

Після переговорів президента РФ Володимира Путіна зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом оголосили про проведення гуманітарної операції в Олешках. Її вдалося організувати за підтримки першої леді США Меланії Трамп. Місія розпочалася о 03:00 27 жовтня, а завершити її попередньо планували 1 листопада.

Також американський телеканал Fox News повідомив, куди доставлятимуть жителів Олешок залежно від їхнього вибору: тих, хто хоче повернутися в Україну, та тих, хто планує виїхати до Росії.