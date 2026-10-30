Буданов показав кадри евакуації з Олешок: транспорт для охочих виїхати вже готовий
В Олешках просто зараз триває гуманітарна операція: для мешканців, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт, а до міста доправили допомогу. Кирило Буданов опублікував кадри з місця й наголосив, що операція має отримати продовження.
Транспорт для охочих виїхати на підконтрольну Україні територію вже готовий, а гуманітарну допомогу доправили до міста – так виглядає гуманітарна операція в Олешках, яка триває в цей момент. Про її перебіг розповів і показав кадри керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
З українського боку операцію координує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, із яким Буданов, за його словами, перебуває на постійному зв'язку.
"Це важлива операція, і вона має отримати продовження. Для України важливе життя кожного громадянина", – зазначив він.
Олешки розташовані на протилежному від Херсона березі Дніпра. До 2022 року тут мешкало близько 24 тисяч людей, однак Росія захопила місто на початку повномасштабного вторгнення, і за роки окупації та боїв населення скоротилося приблизно до двох тисяч – переважно це люди літнього віку.
Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо
Місто стоїть просто на лінії фронту: російські війська використовують його як базу для ударів через річку по Херсону, а українські сили б'ють по російських позиціях у самому місті та навколо нього. Дороги заміновані, їжі й медикаментів бракує, базові послуги майже не працюють.
Для Києва така операція означає складний компроміс, зазначало Fox News Digital: у місті залишаються українці, які потребують допомоги, але припинення вогню водночас тимчасово знімає військовий тиск на російські підрозділи, що діють у цьому районі.
Раніше повідомлялося, що українська делегація безпечно дісталася Олешок і розпочала евакуацію людей та роздачу гуманітарної допомоги. За наявними даними, повернутися в Україну мають 527 жителів міста – це приблизно чверть усіх, хто там залишався.
Також повідомлялося, що режим тиші в Олешках тривав уже 75 годин, а гуманітарний конвой перебував у Армянську й вирушав за людьми. Про це повідомляв Дмитро Лубінець, який працює на окупованій частині Херсонської області – омбудсмен вдягнув кепку з тризубом, забороненим у Росії.