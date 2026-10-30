Буданов показав кадри евакуації з Олешок: транспорт для охочих виїхати вже готовий

В Олешках просто зараз триває гуманітарна операція: для мешканців, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт, а до міста доправили допомогу. Кирило Буданов опублікував кадри з місця й наголосив, що операція має отримати продовження.

Транспорт для охочих виїхати на підконтрольну Україні територію вже готовий, а гуманітарну допомогу доправили до міста – так виглядає гуманітарна операція в Олешках, яка триває в цей момент. Про її перебіг розповів і показав кадри керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

З українського боку операцію координує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, із яким Буданов, за його словами, перебуває на постійному зв'язку.

"Це важлива операція, і вона має отримати продовження. Для України важливе життя кожного громадянина", – зазначив він.

До Олешок доправили гуманітарну допомогу

Олешки розташовані на протилежному від Херсона березі Дніпра. До 2022 року тут мешкало близько 24 тисяч людей, однак Росія захопила місто на початку повномасштабного вторгнення, і за роки окупації та боїв населення скоротилося приблизно до двох тисяч – переважно це люди літнього віку.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

Місто стоїть просто на лінії фронту: російські війська використовують його як базу для ударів через річку по Херсону, а українські сили б'ють по російських позиціях у самому місті та навколо нього. Дороги заміновані, їжі й медикаментів бракує, базові послуги майже не працюють.

Для Києва така операція означає складний компроміс, зазначало Fox News Digital: у місті залишаються українці, які потребують допомоги, але припинення вогню водночас тимчасово знімає військовий тиск на російські підрозділи, що діють у цьому районі.

Раніше повідомлялося, що українська делегація безпечно дісталася Олешок і розпочала евакуацію людей та роздачу гуманітарної допомоги. За наявними даними, повернутися в Україну мають 527 жителів міста – це приблизно чверть усіх, хто там залишався.

Також повідомлялося, що режим тиші в Олешках тривав уже 75 годин, а гуманітарний конвой перебував у Армянську й вирушав за людьми. Про це повідомляв Дмитро Лубінець, який працює на окупованій частині Херсонської області – омбудсмен вдягнув кепку з тризубом, забороненим у Росії.