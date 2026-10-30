Жителів Олешок вивозять з окупації: яким маршрутом вони повертатимуться в Україну

Українська делегація разом із жителями, які евакуюються з тимчасово окупованого міста Олешки, вирушила в складну подорож в Україну через треті країни.

Маршрут пролягає через Анапу, що в Росії, та Білорусь, звідки людей доправлять в Україну спеціальними автобусними рейсами. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

За його словами, цивільних осіб та членів делегації доправлять з Анапи до Білорусі, а звідти — наземним транспортом безпосередньо в Україну. Наразі вживаються всі необхідні заходи для гарантування безпечного повернення громадян на батьківщину.

Гуманітарна місія в Олешках

Станом на осінь 2026 року тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області перебуває на межі гуманітарної катастрофи через повну блокаду з боку російських військ. У місті залишаються близько двох тисяч цивільних жителів. Ще з травня вони відрізані від постачання продуктів харчування, медикаментів та товарів першої необхідності. Водночас спроби самостійно виїхати унеможливлюються через масштабне замінування доріг та атаки ворожих безпілотників.

Видео дня

Для порятунку місцевих жителів 27 жовтня було розпочато спеціальну гуманітарну місію — ініціативу, узгоджену з російською стороною першою леді США Меланією Трамп. Безпосередню участь у рятувальній операції взяв Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 29 жовтня він прибув із Білорусі до окупованого Криму, щоб координувати дії на місці.

Нагадаємо, 30 жовтня з'явились перші кадри гуманітарної колони, яка вирушила в Олешки.

Крім того, Лубінець та глава ОВ Кирило Буданов показав відео спілкування з людьми: жителі Олешок плакали та обіймали українських представників.