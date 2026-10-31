Обійшла чоловіка: перша леді США має більше шансів на премію миру, ніж Дональд Трамп, — The Telegraph

Перша леді США Меланія Трамп виявилася ледь чи не єдиною людиною у Білому домі, щиро зацікавленою у завершенні війни в Україні. Дружина Дональда Трампа відіграла важливу роль у проведенні гуманітарної місії в Олешках, завдяки чому може стати лауреаткою Нобелівської премії миру, про яку так мріє її чоловік.

Поки Дональд Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет займаються різкою риторикою і роблять гучні заяви щодо конфлікту, перша леді США змогла тихо домогтися порятунку великої кількості українців. Про це пише британське видання The Telegraph.

Роль Меланії Трамп у гуманітарній місії в Олешках

Роль Меланії Трамп у проведенні місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині привернула увагу всього світу. Ця подія має ще один важливий нюанс: вона змогла посадити Росію та Україну за стіл переговорів, які завершилися домовленостями, що не були порушені в ході операції.

"Є надзвичайна іронія в тому, що саме Меланія, а не її чоловік, одного дня може стати серйозною кандидаткою на Нобелівську премію миру", — йдеться у публікації.

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Автор підкреслив, що перша леді США є незвичною особистістю серед прихильників руху MAGA (Make America Great Again). Вона — уродженка Словенії, проте є першою дружиною американського президента, рідна мова якої — не англійська.

"Її європейське походження надає їй особливий погляд на речі, якого, як іноді здається, явно бракує адміністрації, інстинкти якої ґрунтуються на дедалі більш замкнутій версії американського націоналізму", — пише видання.

Дружина Дональда Трампа розповідала, що саме вона разом зі своїм представником брали безпосередню участь у встановленні контактів між російською та українською стороною щодо порятунку людей в Олешках. Проте це не єдині заслуги Меланії у врегулюванні ситуації в Україні: раніше перша леді сприяла возз'єднанню українських дітей з їхніми сім'ями.

З огляду на ці дії Меланії Трамп, які автор характеризує як нетипові для першої леді США, ймовірно, саме її можуть висунути під час присудження Нобелівської премії миру вже у наступному році.

Нагадаємо, 30 жовтня Меланія Трамп заявила, що понад 750 осіб вирішили покинути місто Олешки.

Медіа Fox News Digital писало, що угода між РФ та Україною передбачає продовження гуманітарних операцій у регіоні, окрім Олешок, а координуватиме їх сама Меланія Трамп.