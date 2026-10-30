К Трампу пришли дети в советской форме и русском сарафане на Хэллоуин (видео)

В Белом доме во время празднования Хэллоуина президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп встретили мальчика в советской военной форме. Рядом с ним стояла девочка в русском сарафане с кокошником.

Супруги угостили детей шоколадными сладостями. Соответствующие кадры уже стали вирусными в сети. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Как в Белом доме отпраздновали Хэллоуин

На обнародованных кадрах видно, что президент США и его супруга встретили мальчика в советской военной форме. Ребёнок пришёл в Белый дом в костюме танкиста с фуражкой и шевроном танковых войск на рукаве.

Рядом с мальчиком стояла девочка в наряде, напоминающем традиционный русский костюм. На ней был сарафан с цветочным принтом и головной убор с лентами, похожий на кокошник.

Мальчик в советской форме Фото: Скрин видео

На видео Мелания Трамп прикоснулась к кепке мальчика, а после этого вместе с Дональдом угостила детей шоколадными сладостями.

Видео дня

Отметим, что Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября. Дональд Трамп и Мелания традиционно принимали детей на территории президентской резиденции и раздавали им сладости.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, мальчик с девочкой "подкололи" Меланию и Трампа в Белом доме.